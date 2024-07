Velório e enterro de Magdalena Arraes serão nesta sexta-feira (12)

A- A+

Primeira-dama de Pernambuco em três ocasiões, conhecida pela sua altivez e envolvimento com causas sociais, Magdalena Arraes, viúva do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, morreu na madrugada de ontem (11). Ela tinha 95 anos e faleceu em casa.

Magdalena tinha Alzheimer e morreu de causas naturais. O velório está marcado para hoje (12), a partir das 8h, no Cemitério de Santo Amaro, no Centro do Recife. O sepultamento acontece no mesmo local, às 11h. O Governo do Estado decretou luto oficial de três dias.

Biografia

Nascida na cidade de Fortaleza, no Ceará, em 14 de dezembro de 1928, Magdalena Arraes tinha a política no seu DNA e destino. Seu avô materno, João Thomé de Saboya e Silva, foi governador do Ceará e senador. No entanto, foi por meio do seu casamento com o ex-governador Miguel Arraes de Alencar que ela ficou mais conhecida pelo povo.

Aos 8 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde se formou e trabalhou como professora de latim. Em uma viagem a Paris, conheceu Miguel Arraes, então prefeito do Recife. Magdalena foi a segunda esposa do líder político, que ficou viúvo de Célia de Souza Leão em 1961. Arraes e Magdalena se casaram no ano seguinte e tiveram dois filhos: Mariana e Pedro Arraes.

Na vida pública, ela foi a mulher que mais ocupou o posto de primeira-dama em Pernambuco. Na função, teve um trabalho estratégico na Cruzada de Ação Social, que servia de apoio às ações sociais do Governo do Estado.

Na política, esteve ao lado de Arraes em momentos cruciais da história do Estado: a deposição do ex-governador em 1964, o exílio na Argélia, o retorno do líder político com uma vitória nas eleições para o Governo do Estado em 1986 e o seu último mandato em 1994.

Depoimentos

Lideranças políticas de Pernambuco expressaram pesar pelo falecimento de Magdalena Arraes. O prefeito do Recife e bisneto de Magdalena, João Campos (PSB), afirmou: "Ela sempre foi um pilar de força em nossa família, uma mulher altiva, sensível e firme, sobretudo nos momentos mais difíceis".

Neta de Magdalena, a vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, prestou homenagem.

" Nossa amada vovó Mada viveu incríveis 95 anos. E eu tive o privilégio de ser sua neta por 40, quanta honra!", afirmou.

O advogado e ex-presidente da Fundaj, Antônio Campos, exaltou o legado de Madgalena Arraes. “Uma grande mulher e avó, com quem compartilhei momentos importantes da minha vida”, relatou.

O deputado federal Pedro Campos, bisneto de Magdalena, publicou nas suas redes sociais um texto lamentando a perda.

"Seguimos aqui, para honrar sua trajetória e o seu legado", escreveu o deputado.

Maria Arraes, deputada federal e neta de Magdalena, celebrou a memória da avó.

"Vovó Mada sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Professora, inteligente, forte, corajosa. É uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela”, afirmou.

Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, destacou a importância de Magdalena na trajetória de Miguel Arraes.

“Mulher corajosa, Dona Magdalena sempre agiu com sabedoria e foi companheira fundamental na trajetória de Dr. Arraes."

Já o senador Fernando Dueire (MDB) prestou condolências aos familiares e amigos de Magdalena e também lamentou sua perda.

“Que sua passagem em direção à luz seja tranquila e em paz, cercada pelos seus reconhecidos merecimentos”, afirmou.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou o papel da ex-primeira-dama na luta pela democracia. “Dona Magdalena teve um papel fundamental na luta pela democracia ao lado do ex-governador Miguel Arraes", disse.

Em nota conjunta, o deputado federal Fernando Filho, o secretário de Turismo e Lazer do Recife e deputado estadual licenciado Antonio Coelho e o ex-prefeito Miguel Coelho lamentaram a perda. “Sua partida certamente deixará um vazio nos corações daqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la e de serem inspirados por sua força e determinação", lamentaram os líderes políticos. Os comandos do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Pernambuco e do Brasil também prestaram homenagens.

Gestores

O presidente Lula (PT) enviou nota manifestando pesar pela morte da ex-primeira-dama de Pernambuco. “Magdalena Arraes deixa um legado de compromisso social e um caminho trilhado por sua inspiradora generosidade”, afirmou o presidente. Já a governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou que “Pernambuco perdeu hoje Maria Magdalena Arraes, mulher de fibra e ex-primeira-dama que dedicou sua vida ao nosso Estado”.

