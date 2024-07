A- A+

O velório da ex-primeira-dama de Pernambuco, Magdalena Arraes, acontece nesta sexta-feira (12), no Cemitério de Santo Amaro, no Recife.

Entre os presentes está a deputada federal Maria Arraes e José Almino, filho mais velho de Miguel Arraes, que falaram sobre a importância de Magdalena para Pernambuco e para a família.

"Eu acho que ela deixa o legado de união. Ela era a rocha da gente. Reunia todo mundo em torno da mesa. Dava sempre aos netos livros de presente para poder incentivar não só o nosso conhecimento como a nossa imaginação", destacou a deputada.



Maria Arraes também falou sobre o acolhimento que Magdalena teve com os filhos do primeiro relacionamento de Miguel Arraes com Célia de Sousa Leão.



"Na nossa família não tem essa distinção de sangue, todo mundo é uma grande família, que ela conseguiu adotar e cuidar com muito carinho", lembrou Maria.

José Almino, primeiro filho de Miguel Arraes, lembra da madrasta com muito afeto.

"Uma pessoa interessada em literatura. Trocávamos livros e ideias. Ela sempre foi uma referência de paz e bom senso. Para boa parte dos meus irmãos, ela foi a única mãe que eles se lembram", afirmou.

Veja também

calamidade pública Rio Grande do Sul: empresas têm até esta sexta (12) para aderir ao programa de Apoio Financeiro