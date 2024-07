A- A+

luto "Recriou essa família de 10 filhos com muita harmonia", relembra Lula Arraes Velório de Magdalena Arraes acontece na manhã desta sexta-feira (12), no Cemitério de Santo Amaro

“Ela tinha o que se chama de uma força tranquila, ela tinha uma força interior”. É com palavras de carinho e boas lembranças que Lula Arraes, filho do ex-governador Miguel Arraes, se despede da ex-primeira-dama de Pernambuco, Magdalena Arraes.

Magdalena morreu nessa quinta-feira (11), aos 95 anos, de causas naturais. O velório acontece na manhã desta sexta-feira (12), no Cemitério de Santo Amaro, no Recife.

No último adeus, Lula Arraes lembrou da coragem da ex-primeira-dama e do companheirismo que ela sempre teve com o marido, Miguel Arraes.

“Ela conheceu meu pai, um homem com oito filhos, teve mais dois filhos. Recriou essa família de 10 filhos com muita harmonia, muito carinho. Soube ser a grande companheira do meu pai nas horas difíceis, nas horas menos difíceis”, destacou Lula.

Para ele, o sentimento que Magdalena deixa é de saudade e gratidão.

“Eu só sei que agradecer a ela pelo que ela fez por nós. E a saudade é grande. Estou muito abalado. Deixou um legado”, afirmou Lula Arraes.

