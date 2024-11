A- A+

colômbia ELN ordena "paralisação armada" no oeste da Colômbia após retomar negociações com o governo A retomada das negociações de paz foi anunciada pela guerrilha na última quinta-feira, 07

A guerrilha do ELN, que anunciou na quinta-feira a retomada das negociações de paz com o governo da Colômbia, ordenou à população de uma região do oeste do país que se confinasse por um período indeterminado, denunciou nesta sexta-feira (8) o órgão estatal que cuida dos direitos humanos.

"Fazemos um forte apelo ao ELN: revogue a paralisação armada indefinida anunciada a partir de 9 de novembro nas bacias dos rios San Juan, Sipí e Cajón, que afetará seriamente as comunidades", afirmou a Defensoria do Povo na rede social X.

