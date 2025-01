A- A+

Pernambuco Balanço da Operação Réveillon 2025: SDS destaca o uso da tecnologia combinada às forças de segurança De acordo com a secretária executiva da pasta, a operação foi finalizada sem ocorrências de maior gravidade

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) detalhou, na manhã desta quinta-feira (2), o balanço da Operação Réveillon 2025, realizada de 26 de dezembro até a madrugada da quarta-feira (1º) no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Ipojuca.

De acordo com a secretária executiva da pasta, Dominique de Castro Oliveira, a operação foi finalizada sem ocorrências de maior gravidade, nenhuma morte ou registro de arrastões nos polos de festas.

Também estiveram presentes para compor a mesa a corregedora geral Mariana Cavalcanti, o subcomandante geral da Polícia Militar Coronel Lopes, o chefe da Polícia Civil Renato Leite, o comandante geral da Defesa Civil Coronel Ramalho e o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco Coronel Iremberg.

Balanço Réveillon 2025

Segundo a gestora, muito se deve ao uso da tecnologia aliada ao trabalho dos efetivos das forças de segurança.

Pela primeira vez na história do Réveillon de Pernambuco, foi utilizado o sistema de reconhecimento facial, que trouxe resultados positivos com as prisões de dois criminosos que possuíam mandado de prisão ativo.

“Desde que cheguei na SDS, tanto eu quanto o secretário Alessandro Carvalho, somos defensores do uso da tecnologia aliado ao trabalho policial, principalmente do reconhecimento facial. Este ano, fizemos duas prisões muito importantes. Foram duas pessoas acusadas da prática de crimes violentos, sendo uma delas acusada do homicídio de um adolescente de 14 anos e a outra acusada da prática de crimes de extorsão e tentativa de homicídio”, detalhou a secretária.

A gestora também destacou o uso de um helicóptero bimotor, do Grupamento Tático Aéreo (GTA), na patrulha dos locais de festa. O bimotor é capaz de voar em condições adversas, com baixa luminosidade e tem maior tempo de autonomia.

Registros

Mesmo com grande quantitativo de público e muitos dias de festejos na capital pernambucana, não houve registro de nenhuma ocorrência grave.

A Polícia Civil contabilizou 278 boletins de ocorrências, a maioria relacionada a extravios, perdas e furtos, a exemplo de documentos e aparelhos de celular.

Foram registradas oito ocorrências de roubos a transeuntes, dois furtos de veículos e dois registros de lesão corporal.

Já a Polícia Militar de Pernambuco realizou mais de 4 mil abordagens nos dias de celebração.

Balanço detalhou investimento no Réveillon 2025

Com um investimento de mais de R$ 500 mil, e um efetivo de 3,2 mil agentes, a gestora executiva da pasta ressaltou ainda que a segurança da população durante as festas foi realizada sem deslocar o efetivo ordinário, responsável pelo policiamento diário das áreas onde não haviam polos de festa.

“Estamos caminhando para consolidar o ano mais seguro da história, apesar do déficit histórico de efetivo policial, proveniente de aposentadorias e idas dos oficiais para a reserva. Conseguimos reforçar o policiamento dos polos de festa, sem deslocar os efetivos ordinários, que atuam cotidianamente, das regiões onde não haviam celebrações”, celebrou Dominique.

