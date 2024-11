A- A+

Alemanha Em crise, Alemanha comemora 35 anos da queda do Muro de Berlim Apesar do contexto delicado, festividades deste fim de semana tentarão não perder de vista simbolismo de acontecimento histórico; lema das celebrações é "Preservar a Liberdade"

A Alemanha celebra neste sábado a queda do Muro de Berlim, há 35 anos, em plena crise política devido à crise da coligação governamental de Olaf Scholz.

O cenário político alemão é dominado pelas eleições antecipadas, já que Scholz demitiu nesta semana o seu ministro das Finanças, Christian Lindner, o que provocou a retirada da maioria dos ministros liberais e a implosão do governo tripartido que formaram com os social-democratas e ambientalistas.

Apesar deste contexto delicado, as festividades do fim de semana tentarão não perder de vista o simbolismo deste acontecimento histórico ocorrido no dia 9 de novembro de 1989.

O lema das celebrações, “Preservar a Liberdade”, tem uma ressonância especial em um momento em que a democracia está em retrocesso em todo o mundo e as guerras continuam ocorrendo, especialmente na Ucrânia, em Gaza e no Líbano.

Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, o chefe do governo, Olaf Scholz, declarou que os valores de 1989 “não podem ser considerados garantidos”. “Uma olhada em nossa história e no mundo que nos rodeia demonstra isso”, disse ele.

Para concretizar estes ideais, foram instaladas réplicas de cartazes das manifestações de 1989 e milhares de outros criados pelos cidadãos de hoje sobre o tema da liberdade ao longo dos 4 km do antigo percurso do Muro.

A instalação passa pelo edifício do Reichstag, pelo Portão de Brandemburgo e pelo famoso Checkpoint Charlie, principal passagem de fronteira leste-oeste para estrangeiros.

Na noite de 9 de novembro de 1989, após semanas de manifestações de alemães orientais, estes locais emblemáticos foram palco de “um dos momentos mais felizes da história mundial”, segundo a ministra da Cultura alemã, Claudia Roth.

Dissidentes convidados

A queda do Muro, um símbolo da Guerra Fria e da divisão entre os blocos ocidental e soviético, abriu o caminho para o colapso do comunismo na Europa Oriental e para a reunificação da Alemanha um ano depois.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, fará um discurso no sábado em uma cerimônia no memorial do Muro de Berlim.

Leia mais: Europa busca frente unida após retorno de Trump à Presidência dos EUA

O "Muro da Vergonha" foi construído ao longo de 155 km ao redor de Berlim Ocidental em agosto de 1961, para conter o crescente êxodo de pessoas da República Democrática Alemã (RDA), comunista. Pelo menos 140 pessoas morreram tentando atravessá-lo.

Espera-se também que o chefe de Estado alemão aborde a atual crise política na sequência do colapso da coligação de Scholz, que mergulhou a Alemanha em um período de incerteza, com apelos à realização de eleições antecipadas no início de 2025.

Ativistas de todo o mundo foram convidados a participar nas celebrações, que durarão até domingo, incluindo a líder da oposição bielorrussa exilada, Svetlana Tikhanovskaya, e o dissidente iraniano Masih Alinejad.

O grupo de protesto punk russo Pussy Riot fará um concerto em frente à antiga sede da Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental.

Diferenças persistentes entre leste e oeste

“A ênfase na liberdade é especialmente importante em um momento em que enfrentamos o aumento do populismo, da desinformação e da divisão social”, sublinhou Joe Chialo, chefe da Cultura do governo regional de Berlim.

As eleições realizadas em setembro em três regiões da antiga RDA evidenciaram divisões políticas persistentes entre a Alemanha Oriental e Ocidental.

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) alcançou resultados historicamente elevados, enquanto um novo grupo de extrema-esquerda também se saiu bem.

Ambos os partidos opõem-se ao fornecimento de ajuda militar à Ucrânia contra a invasão russa.

Este fim de semana também marca o aniversário da Kristallnacht, um programa realizado pelos nazistas em 9 e 10 de novembro de 1938.

Pelo menos 90 judeus foram assassinados, dezenas de milhares de deportados para campos de concentração, 1.400 sinagogas foram queimadas na Alemanha e na Áustria e empresas de propriedade de judeus foram destruídas.

“É muito importante para a nossa sociedade (…) tirar as lições corretas destes acontecimentos”, sublinhou o governo alemão, em um momento em que o país vive um ressurgimento de atos antissemitas desde os ataques do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

