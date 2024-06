Embaixador do Brasil na Bolívia afirma que reação internacional pode ter ajudado a sufocar golpe

O embaixador brasileiro em La Paz, Luís Henrique Sobreira Lopes, avalia que a reação internacional contra a tentativa de golpe militar na Bolívia ajudou a sufocar o movimento. O Brasil e outros países condenaram a ruptura da ordem constitucional boliviana.

Após as manifestações internacionais, o presidente da Bolívia, Luia Arce, substituiu os três comandantes das Forças Armadas e as tropas recuaram. Ao mesmo tempo, a praça onde estavam os militares foi ocupada pelo povo.

Lopes disse que o clima em La Paz está tranquilo. Afirmou que nenhum brasileiro chegou a procurar a embaixada, ou os consulados, com dúvidas ou preocupações sobre o cenário.

Posicionamento do Brasil

O Itamaraty divulgou uma nota condenando, "nos mais firmes termos", a tentativa de golpe de Estado que estava em curso na Bolívia. O órgão enfatizou que havia uma clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país.

"Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o Mercosul sob a égide do Protocolo de Ushuaia", diz um trecho da nota, referindo-se à possibilidade de o país ser punido por violar a ordem democrática.

Pelas redes sociais, presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou apoio a Arce.

"A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por @LuchoXBolivia (Luis Arce)", escreveu o presidente brasileiro.