A- A+

Embarque Digital: Embarque Digital: programa abre inscrições para 250 bolsas em cursos de tecnologia no Recife Candidatos devem morar no Recife, ter cursado ensino médio em rede pública e ter feito Enem ou SSA nos últimos cinco anos

Começam nesta quinta-feira (30) as inscrições para uma nova etapa do programa Embarque Digital, com 250 bolsas para cursos de tecnologia no Recife. A formação no ensino superior é totalmente custeada pelo poder público.

O novo ciclo do programa irá ofertar um total de duas mil vagas, sendo 250 pra este primeiro semestre letivo de 2025 e outras 250 a cada semestre até 2028.

As inscrições devem ser feitas por meio do site educ.rec.br/embarquedigital. Candidatos podem se inscrever gratuitamente até 14 de fevereiro [confira a íntegra do edital no final do texto].

O Embarque Digital tem como eixo central a promoção da qualificação, oportunidade e empregabilidade de jovens e o fortalecimento do polo de tecnologia do Porto Digital, um dos principais do Brasil.

Para participar, candidatos, além de serem moradores e domiciliados no Recife, devem ter cursado todo o ensino médio em rede pública ou o supletivo. É preciso também ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA/UPE) em uma das últimas cinco edições (2024, 2023, 2022, 2021 ou 2020).

A Prefeitura do Recife destaca que 50% das vagas são destinadas a pessoas negras ou pardas e, dentre os critérios de desempate, é dada prioridade às mulheres e estudantes que também cursaram o ensino fundamental na rede pública de ensino.

A oferta de formação técnica do Embarque Digital é para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet.



Um dos destaques do programa é a oferta da Residência Profissional Tecnológica do Porto Digital, realizada semestralmente, que consiste em uma disciplina prática onde os estudantes têm a oportunidade de desenvolver desafios reais do setor de tecnologia. A Residência conta com o apoio das empresas empregadoras que compõem o polo tecnológico da capital pernambucana.

O Embarque Digital conta com a parceria das instituições de ensino superior Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Faculdade Senac, Centro Universitário Tiradentes (Unit) e Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar School).

O resultado final será divulgado em 12 de março e as matrículas serão entre 14 e 17 de março. As aula começam ainda em março.

Embarque Digital: confira o edital

Veja também