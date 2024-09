Emissão de carteira identidade poderá ser feita neste domingo (15) e no terceiro domingo de cada mês

A- A+

O Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) abriu, no dia 12, o sistema de agendamento do site para emissão de carteiras de identidade neste domingo (15). A iniciativa acontece no terceiro domingo de cada mês, está em sua 17ª edição e tem 120 vagas disponíveis.



A ação pertence ao programa "Domingou Cidadania e Leitura" e possibilita, para quem precisa emitir o documento e não tem tempo nos dias de semana, a viabilidade de fazê-lo.



O agendamento deve ser feito no site do instituto, através do preenchimento dos dados pessoais de quem solicita a identidade e deve ser indicado se é a 1ª ou 2ª via.



A 1ª via do documento é gratuita para todos e a 2ª é isenta para maiores de 65 anos. Após o cadastramento, as pessoas que desejam emitir a 2ª via, receberão um boleto gerado pelo próprio site no valor de 29,90. O pagamento do valor deverá ser feito antecipadamente, para emissão da 2ª via do documento.



Os cidadãos devidamente agendados deverão levar Certidão de Nascimento/Casamento, DAE (boleto gerado) e comprovante de pagamento. Caso optem por adicionar informações extras como tipo sanguíneo e CPF, deverão apresentar os documentos originais.



O Domingou Cidadania e Leitura é um programa do Instituto Tavares Buril, que pertence à Polícia Civil. Com início em 2023, por ter sido responsável por identificar, divulgar e difundir práticas que colaboraram para o melhoramento da Justiça no Brasil, é um dos finalistas do Prêmio Innovare.



O programa tem parceria com a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e o Projeto Caixa de Leitura, que doam livros para os cidadãos que forem emitir a Carteira de Identidade no fim de semana.

Veja também

SAÚDE Chuva preta: quais são os riscos do contato da pele com o fenômeno causado pela poluição