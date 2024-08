Emissão de documentos, exames, estética e mais; TJPE promove serviços gratuitos nesta quinta (15)

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) completou 202 anos de história nesta terça-feira (13). Para celebrar, o Núcleo de Conciliação (Nupemec/TJPE) promoverá uma ação de cidadania com uma série de serviços gratuitos nesta quinta-feira (15).

A atividade acontecerá das 8h às 12h no Pátio do Carmo, no Recife, oferecendo serviços como emissão de documentos, orientação jurídica e reconhecimento de união estável, negociação de débitos. Além de serviços de estética, consultas médicas, exames, avaliações, orientações médicas e vacinação.

De acordo com o coordenador do Nupemec/TJPE, desembargador Erik Simões, o aniversário de 202 anos do TJPE é uma oportunidade de contribuir e prestar serviço à população.

“São inúmeros serviços colocados ao dispor dos interessados, através de parcerias com instituições e órgãos públicos e privados, oferecendo mais de 20 tipos diferentes serviços, todos inteiramente gratuitos. Ano passado foram atendidas mais de 2.300 pessoas. É uma chance de resolver pendências, cuidar da saúde, resgatar a cidadania e muitas vezes a dignidade. Todos os interessados podem comparecer que terão a possibilidade de usufruir de vários serviços importantes, e o que é melhor, sem gastar nada”, salientou.

O TJPE carrega em sua história o compromisso com a assistência à comunidade, buscando facilitar o acesso à justiça e aos serviços essenciais. Por meio de iniciativas como a ação de cidadania, o TJPE demonstra seu empenho em promover a inclusão social e oferecer suporte direto à população, especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serviços oferecidos

Os serviços estão divididos em três eixos: Jurídico e Cidadania, Estética e Saúde.

Jurídico e Cidadania

- Orientação jurídica;

- Encaminhamento para habilitação de casamento civil;

- Confirmação de união estável (inscrições antecipadas pelo Cejusc Recife - fone:

3181.0541);

- Emissão da 2ª via de certidão de nascimento, casamento ou óbito;

- Expedição gratuita de 70 cédulas de identidade (trazer original e cópia da certidão de

nascimento ou casamento e do CPF);

- Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital;

- Cadastro do BPC (Benefício de Prestação Continuada);

- Orientação do Pro Endividados – TJPE;

- Atendimento ao consumidor com o Procon;

- Consulta SPC/ SERASA;

- Serviços do DETRAN: Emissão de CRLV, taxas, agendamento de serviços,

renovação de CNH com captura de fotos, informações sobre serviços do DETRAN,

emissão de extratos, consulta de pontuação CNH, e informações sobre o Aplicativo

Carteira Digital de Trânsito;

- Serviços da Neoenergia (Celpe) e Compesa, incluindo negociação de débitos e

mudança de titularidade;

- Mediação de conflitos pela Secretaria Executiva de Articulação e Prevenção ao

Crime e à Violência, escuta ativa e acolhimento;

- Serviços da Agência de Emprego e GO Recife Empregabilidade e Qualificação

Profissional;

- Serviços da Sala do Empreendedor;

- Atendimento, escuta e encaminhamentos pela Secretaria Executiva de Políticas

sobre Drogas do Recife.

Estética

- Cortes de cabelo, massagem, manicure e pedicure;

- Banho e higiene pessoal.

Saúde

Consultas e exames médicos somente através de agendamento pelos telefones (81)

3183.2424 e 3183.2026:

- Consultas nas especialidades: clínico geral, cardiologia, dermatologia, ginecologia,

urologia e odontologia;

- Exames: eletrocardiograma, mamografia (para pacientes entre 40 e 60 anos),

ultrassonografia abdominal (jejum de 8 horas), ultrassonografia endovaginal e

ultrassonografia da tireoide.

Exames sem necessidade de agendamento (ordem de chegada):

- Exames oftalmológicos de acuidade visual e auto refração (para maiores de 55 anos,

trazer RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS);

- Testagem rápida para ISTs (HIV, Sífilis, Hepatite A e B) e orientação para prevenção

de ISTs;

- Vacinação;

- Avaliação antropométrica com aferição de pressão arterial;

- Acolhimento da população de rua e passantes com equipe do Consultório de Rua;

- Orientação para prevenção de arboviroses e distribuição de hipoclorito;

- Orientação nutricional e de higiene bucal (com escovódromo);

- Serviço de Psicologia.

Comemorações

As solenidades comemorativas continuarão de 15 a 19 de agosto, incluindo a entrega da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado a personalidades e do Diploma de Honra ao Mérito a servidoras e servidores, além da aposição da fotografia do desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo na Galeria de Presidentes do TJPE. Mais informações sobre as solenidades confira AQUI.

