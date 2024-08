A- A+

MUNDO "Com greve ou sem greve é assim": passageiras falam sobre movimentação no TI PE-15, em Olinda A maior quantidade de passageiros se concentrou na linha TI PE-15/TI Rio Doce

No Terminal Integrado da PE-15, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, a movimentação é tranquila. Os passageiros relataram que o tempo de espera diminuiu, após a suspensão do movimento paradista.

A maior quantidade de passageiros se concentrou na linha TI PE-15/TI Rio Doce. Nele, Valdinete dos Santos, 46, que é dona de casa, esperava por um veículo que a levasse ao bairro Jardim Atlântico. Ela vem de Caetés 1, em Abreu e Lima, e comemora o término da greve.





“Aqui, a espera é sempre a mesma, de 20 minutos. Nunca foi mais rápido. Eu também pego o PCR/Abreu e Lima, que, com ou sem greve, também é demorado. Durante a paralisação eu não fui trabalhar. A minha chefe me liberou e estava muito difícil chegar lá. Minhas colegas tentaram ir, mas não conseguiram chegar”, destacou.

“Até o momento, está normal. Tem pouco tempo que eu cheguei, uns 10 minutos, e já vou pegar o meu segundo ônibus, rumo à Praça do Carmo, onde eu tenho um médico marcado”, relatou a dona de casa Maria do Carmo, de 53 anos, enquanto subia num coletivo da linha TI PE-15 (Circular).

