Greve dos rodoviários: o que ficou acertado entre trabalhadores e empresas de ônibus

Rodoviários e a classe patronal entraram em acordo pelo fim da greve em reunião mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), nessa terça-feira (13).

As propostas dos patrões foram levadas para assembleias com a categoria. A reportagem aguarda retorno do Sindicato dos Rodoviários com os resultados das reuniões, que tiveram início às 22h de terça-feira.

A Urbana-PE afirmou que a greve foi encerrada e os coletivos deveriam voltar a rodar normalmente à 0h desta quarta-feira (14).

A proposta que ficou acertada entre as partes foi a feita pela Urbana-PE, em julho:

- Reajuste salarial de 0,5% acima da inflação (ou seja, de 4,2%). O piso saiu de R$ 3.061 para R$ 3.189,80;

- Aumento no auxílio-alimentação de R$ 366 para R$ 400;

- Abono salarial de R$ 180 para o exercício da dupla função (motorista e cobrador);

- Controle da jornada segue sendo feito por GPS.

A implementação do plano de saúde para a categoria, demanda levada pelos rodoviários, não será feita. Segundo a Urbana-PE, o tema "não será negociado no momento".

"A Urbana-PE reitera que sempre buscou o entendimento com as lideranças rodoviárias, que as condições acordadas já haviam sido apresentadas durante a negociação e que as paralisações e os transtornos causados à população mostraram-se desnecessários", disse a entidade que representa a classe patronal.

Cerca de 1,5 milhão de passageiros foram afetados pela paralisação de dois dias. Muitos transtornos foram enfrentados pelos usuários, como filas enormes, movimentação intensa em terminais, atrasos nas viagens e até atos de vandalismo.

"Conseguimos alcançar nossos objetivos de melhorar alguns pontos. Eu acredito que a categoria vai aceitar a proposta. A categoria é soberana nas decisões e nós vamos levar para que os trabalhadores possam aprovar ou não", afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, após a reunião de terça-feira que aprovou a proposta dos patrões.

