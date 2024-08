A- A+

educação UPE abre inscrições para vestibular 2025 com 1.800 vagas em graduações na modalidade a distância Inscrições para vestibular da UPE 2025 custam R$ 122 e devem ser feitas até o dia 4 de setembro

A Universidade de Pernambuco (UPE) está com inscrições abertas para o vestibular de graduação na modalidade a distância, com 1.800 vagas em licenciaturas e bacharelado em administração pública.

Podem participar aqueles que possuem o ensino médio completo ou que irão concluí-lo este ano. As inscrições custam R$ 122 e devem ser feitas até o dia 4 de setembro, no site da UPE.



Confira o edital:

Das 1.800 vagas, 300 são para bacharelado em administração pública e 1.500 para licenciaturas de ciências biológicas, ciências da computação, história, letras e pedagogia.

Os aprovados iniciarão os estudos no primeiro semestre de 2025. As oportunidades estão distribuídas nos polos de apoio localizados nas seguintes cidades:

Afrânio;

Águas Belas;

Cabrobó;

Carpina;

Fernando de Noronha;

Floresta;

Gravatá;

Jaboatão dos Guararapes;

Ouricuri;

Palmares;

São José do Egito;

Santa Cruz do Capibaribe;

Sertânia;

Surubim;

Tabira;

Triunfo.

A seleção ocorrerá em etapa única, por meio de prova com 50 questões e uma redação dissertativa-argumentativa, previstas para serem aplicadas no dia 13 de outubro. O resultado dos aprovados será divulgado em 29 de novembro.



As inscrições podem ser feitas neste site, que também disponibiliza o edital completo.

