EMPREENDEDORISMO Empreendedoras de comunidades do Recife realizam feira de negócios no bairro do Pina Feira será realizada neste sábado (14), no Compaz Leda Alves

No próximo sábado (14), a partir das 14h, será realizada a 1ª Perifeira, uma feira idealizada para impulsionar negócios locais que oferecem serviços variados. A atividade acontecerá em frente ao Compaz Atriz Leda Alves, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

O evento destaca a expressão da personalidade de dez mulheres negras e periféricas, moradoras do Pina, em seus talentos profissionais. Entre as selecionadas, está a nails designer Maria Eduarda Monteiro, proprietária da Monteiro Nails, criada em 2021.

“A Monteiro Nail surgiu de uma curiosidade e virou uma possibilidade de uma vida melhor. Com meu negócio, busco sempre usar as unhas como forma de comunicar a personalidade e isso inspirou o surgimento do projeto chamado Nail Personality, abraçado por artistas do meu bairro”, explica Maria Eduarda.

Diversos serviços serão oferecidos, incluindo alimentação, beleza, moda e bem-estar. Luciana Silva, empreendedora da marca Moda Mangue, aborda a temática sustentável ao reutilizar escamas de peixe, redes de pesca, conchas e outros materiais.

“A importância de um trabalho como nosso é formar uma aliança de compromisso social e ambiental para que nós, pessoas periféricas que vivemos na beira da Maré, que usamos a própria concha dos mariscos do sururu para fazer aterro para ter onde morar, comecemos a perceber que é possível fazer outros usos, repaginando esses resíduos. A importância desse trabalho é a busca constante pelo belo e pela justiça social”, destaca Luciana.

Outras empreendedoras também participarão da Perifeira: Duda Lopes (Duda Nails), Naara Tati (Xique Xique 081), Jeisse Kelly (Jkonfeiteria), Edsandra Chaves (Criola Braids), Isabelle Caldas (Criações Òdàrà), Mayza Lima (barbeira autônoma), Marta Fernandes (Studio Marta Fernandes) e Andreia Batista (Spa Cantinho da Paz).

Todas as participantes passaram por um ciclo formativo no Compaz Atriz Leda Alves, que incluiu atividades como Roda de Conversa e Acolhimento, Gestão de Marca no Instagram para Tempos Reais e Conexões que Transformam: Empreendedorismo e Impacto Positivo.

“Foi de grande importância esse momento de trocas e saberes com a equipe e tantas outras integrantes da Perifeira. Nos fortalecemos e nos conectamos, entendendo nossa potência e força. Foi muito enriquecedor e transformador. Acredito que com toda essa potência, a Perifeira tem sido uma virada de chave para todas as feirantes”, afirma Naara Tati, gestora da Xique Xique 081.

“A Perifeira ofereceu vários encontros onde conseguimos nos conhecer melhor, aprender e destacar nossos talentos e habilidades, mostrando que, juntas, somos uma força poderosíssima no mundo dos negócios. A união de mulheres periféricas nos faz desafiar os estereótipos de gênero e raça além de promover a igualdade no mercado de trabalho”, ressalta Jeisse Kelly, gestora da JKonfeitaria.

“É uma ferramenta para conectar a economia criativa através do empreendedorismo feminino e que reflete a resistência e a dignidade dessas pessoas envolvidas. É um projeto que fala das pessoas e que impacta a comunidade do Bode por meio da valorização da identidade local e os insumos desse lugar”, comenta Mari Passos, idealizadora da Perifeira.

Programação

A programação da 1ª Perifeira do Pina incluirá música, painel formativo e valorização da cultura popular. O painel “Mulheres que transformam: empreendedorismo feminino e impacto social” terá a participação de Tayná Passos, pesquisadora e ganhadeira da Dùn Ajeun, e Luana Maria, CEO da Pajubá Tech, com mediação de Maria Rocha, antropóloga e produtora cultural.

As atrações culturais confirmadas incluem o grupo Baque Mulher, formado apenas por mulheres da comunidade do Bode, a cantora Michelle Monteiro, que apresentará um repertório de música popular brasileira, e o grupo de danças urbanas Baile Charme Rec, que celebra a negritude periférica recifense.

“Será um momento de celebração da força da perifeira como um local de abundância e inventividade. Além da feira, a culminância traz essa carga, pois nosso território é repleto de empreendedoras de música. Isso é riqueza”, conclui Mari Passos.

Serviço

Evento: 1ª Perifeira do Pina

Local: Compaz Atriz Leda Alves, localizado no Pina, Zona Sul do Recife

Dia: 14 de dezembro de 2024

Horário: a partir das 14h



Programação cultural:

16:00 Baque Mulher

17:00 Painel “Mulheres que transformam: empreendedorismo feminino e impacto social” - Convidadas: Tayná Passos e Luana Maria | Mediação: Maria Rocha

18:00 Michelle Monteiro

20:00 Baile Charme Rec

