DEU ERRADO Enem 2024: Aluno chega com antecedência, mas esquece RG e não faz prova, no Recife Pai de estudante levou o documento, mas chegou após o fechamento dos portões

O estudante Enzo Montenegro, de 17 anos, chegou com antecedência à Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na Boa Vista, centro do Recife, para fazer a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024), neste domingo (10).

Já no local de aplicação, ele deu conta de que esqueceu o documento oficial com foto no carro do pai. Portar o RG é um dos requisitos para o acesso à avaliação. Depois que o deixou na universidade e ia de caminho para casa, o pai dele recebeu uma ligação do filho, sendo avisado do esquecimento. Mas ele já estava longe.

Foi aí que André Montenegro lutou contra o tempo e fez o caminho de volta à Unicap para entregar o RG ao filho, mas, devido à intensidade do trânsito, a frustração foi grande.

O pai de Enzo, André Montenegro | Foto: Arthur Motta/Folha de Pernambuco

"Devido ao trânsito, eu deixei o carro longe daqui. Assim que soube, que ele havia esquecido, corri, fui lá [no carro], peguei [a identidade] e voltei. Assim que fechou, eu cheguei aqui. Mas não deu tempo. Alguém ali [na entrada da Unicap] viu que eu estava aqui e empurrou o meu filho para a frente e fez um sinal, como se não desse mais. Agora, fica para o ano que vem", disse ele.

A pessoa que André se refere é a fiscal de sala, identificada como Wanda. Ela não permitiu o jovem fazer a prova, porque, mesmo Enzo estando dentro do prédio, desde às 12h30, não cumpriu o requisito para se apresentar e realizar o Enem 2024.

"Como todo bom aluno, ele já vinha na expectativa de fazer o Enem há um tempo. Mas foi frustrado. Ele almeja fazer Medicina. Estava tentando fazer a prova já pra valer, a fim de conseguir uma vaga na vida acadêmica. Fica para a próxima", concluiu.

Os candidatos começaram a fazer a prova às 13h30 e terão cinco horas para responder às questões de múltipla escolha.

Requisitos para fazer o Enem:

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação válido, físico ou digital.

Cronograma do 2º dia de aplicação:

Abertura dos portões - 12h

Fechamento dos portões - 13h

Início das provas - 13h30

Término das provas - 18h30

Término das provas – participantes com tempo adicional - 19h30

Término das provas – participantes da videoprova em Libras - 20h30

Estudantes podem usar as notas do Enem nos seguintes programas:

Financiamento Estudantil (Fies);

Enem Portugal;

Programa Universidade para Todos (ProUni);

(Sistema de Seleção Unificada) Sisu.

