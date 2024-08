A- A+

"presos no espaço" Engolir a pasta de dente e turnos de 16 horas: as regras de sobrevivência dos astronautas Uma das curiosidades é que na Estação Espacial Internacional (ISS) é possível usar um vaso sanitário, mas é necessário estar preso a ele

A volta de Barry "Butch" Wilmore e Suni Williams, parte da missão com a nave Starliner, da Boeing, para a Terra ainda é incerta. Ambos estão estacionados na Estação Espacial Internacional (ou ISS, na sigla em inglês) desde o dia 5 de junho.

O local, equipado para receber astronautas com diferentes objetivos, tem uma rotina própria.

Segundo a Nasa, a ISS é maior que uma casa de seis quartos, com seis dormitórios, dois banheiros, uma academia e uma janela saliente com vista de 360 graus.

Por conta da quantidade de pesquisa e manutenções, o turno de trabalho de um astronauta no espaço dura 16 horas.

"O principal objetivo da tripulação da estação é realizar pesquisas, participar de experimentos médicos e manter a estação", diz um documento informativo da agência sobre a Estação Espacial.

Vida no espaço

Ainda que manter a noção de tempo seja difícil, pois em 24 horas os presentes na Estação Espacial passam por 16 nasceres e pores do sol, o dia começa para todos pontualmente às 6 horas da manhã no fuso horário de Greenwich (GMT).

Após se levantarem, os astronautas seguem para as etapas as seguintes: higiene pessoal, café da manhã limpeza do próprio espaço e verificação da programação diária.

No banheiro, o astronauta precisa escovar os dentes com a boca fechada e engolir a pasta de dente após o uso (isso porque a gravidade faria o produto sair voando).

Já os banhos são feitos com duas toalhas, uma contendo água e sabão e a outra seca. Quando é necessário lavar o cabelo, eles utilizam um shampoo sem enxágue junto a uma toalha para fazer a limpeza dos fios.

Outra curiosidade é a diferença de como são feitas as necessidades. A urina é expelida através de um tubo portátil. Já no caso dos resíduos sólidos, os astronautas usam tiras que os "grudam" ao vaso sanitário para conseguirem se aliviar.

De acordo com a Agência Espacial Europeia (sigla ESA em inglês) um tubo de sucção que carrega os resíduos em uma corrente de ar por um buraco.

Para a comida, em todas as refeições eles utilizam alimentos em pó ou preparados de forma especial ainda em solo terrestre.

"Os astronautas podem escolher quais refeições gostariam, desde que os valores nutricionais e calorias sejam mantidos dentro dos requisitos aprovados: 2800 calorias por dia", explica o site da ESA.

Após toda a preparação, é realizada uma reunião de planejamento diário com o Controle da Missão e eles seguem para os seus afazeres.

Depois de passarem por um exame de sangue, seguido pelo teste de ar diário das cabines, eles vão para as bicicletas ergométricas até completar as duas horas diárias de exercícios físicos.

No fim do dia outra ligação com Houston é feita, para organizar os afazeres do próximo dia. Apenas depois do jantar é que finalmente podem tirar um tempo para si mesmos e ir dormir.

