A- A+

Justiça Entenda as acusações contra brasileiro preso após acidente com nove mortes na Namíbia Cirurgião Charles Sá está sob custódia policial no país africano e terá audiência em tribunal na próxima quinta-feira

O cirurgião plástico Charles Sá, de 59 anos, está sob custódia policial na Namíbia. O brasileiro se envolveu em um acidente de trânsito, na terça-feira, que resultou na morte de nove pessoas, incluindo a mulher do médico, a também cirurgiã Natale Gontijo de Amorim, de 55 anos.

A polícia da cidade de Otavi indiciou Charles nesta sexta-feira por homicídio culposo, direção negligente e condução imprudente.

O brasileiro chegou a se apresentar a um tribunal, decidiu contratar um advogado particular, e deverá retornar para uma audiência na próxima quinta-feira.

De acordo com informações publicadas pelo jornal local “NBC Digital News” citando uma autoridade policial, o médico dirigia um Toyota Fortuner por uma rodovia na região de Otjozondjupa quando, ao fazer uma ultrapassagem, atingiu outro veículo que trafegava no sentido oposto.

Seis homens e duas mulheres, incluindo duas crianças, que estavam a bordo desse segundo carro morreram no local do acidente. Uma criança de 3 anos foi a única sobrevivente desse veículo e foi internada “em condições críticas” em um hospital particular de Windhoek.

A mulher de Charles Sá chegou a ser socorrida a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O casal tinha viajado ao país africano para fazer um safári expedicionário.

Nas redes sociais, Charles Sá havia publicado fotos ao lado da companheira pouco antes do acidente e disse que estava "muito feliz por realizar esse sonho antigo". O casal pretendia percorrer três países africanos.

"Hoje a gente começa nosso safári expedicionário por alguns países africanos. Vamos cruzar a África em SUV, só nos dois, sem guia. Passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva, sua dinâmica e suas regras.

Ano passado ficamos alguns dias em um único alojamento. Este ano, iremos visitar e se hospedar em vários alojamentos nas diferentes reservas/regiões da África. Muito feliz de poder realizar este sonho antigo", escreveu o cirurgião.

Procurado durante a semana pelo Globo, o Itamaraty informou que acompanha o caso desde que foi notificado.

"A embaixada determinou o deslocamento imediato de funcionário do posto para a cidade de Otjiwarongo, perto de onde ocorreu o acidente. A embaixada permanece em contato permanente com as autoridades locais e com os familiares dos brasileiros, a fim de prestar a assistência consular devida de forma mais eficiente", afirmou, em nota.

A Clínica Performa, da qual o casal era dono, lamentou a morte de Natale. Na publicação, afirmou que a médica era uma "profissional exemplar, dedicada à medicina e ao bem-estar de seus pacientes".

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento da renomada cirurgiã plástica, Dra. Natale Gontijo, esposa do também cirurgião, Dr. Charles Sá."

"Neste momento de dor, em nome da equipe Performa, nos solidarizamos profundamente com o Dr. Charles Sá e com todos os familiares e amigos. Que a força e a resiliência possam guiar a todos pela difícil jornada de luto e que as memórias de Dra. Natale sejam uma fonte de conforto e inspiração", complementou.

Veja também

Rússia Rússia volta a bombardear instalações de energia da Ucrânia