PET Entenda como os gatos expressam o luto pela perda de outro pet da casa Morte de um companheiro é vivenciada pelo animal com luto, assim como acontece com as pessoas

Embora os gatos descendam de ancestrais selvagens relativamente antissociais e sejam frequentemente considerados animais independentes, pesquisas recentes revelam que eles podem experimentar mudanças comportamentais notáveis após a perda de outro animal no lar.



Essa descoberta sugere que o luto não é exclusivo dos humanos e está alinhada com estudos anteriores realizados em cães, que também mostraram respostas emocionais semelhantes.

Um estudo detalhado realizado por especialistas da Universidade de Oakland, nos Estados Unidos, entrevistou 412 cuidadores de gatos para investigar a relação entre os felinos sobreviventes e as mascotes falecidas e observar mudanças comportamentais a curto e longo prazo após a perda.





Descobriu-se que os gatos com relações mais estreitas com o animal falecido tendiam a apresentar uma diminuição em atividades básicas como dormir, comer e brincar. Além disso, aqueles que haviam convivido mais tempo com o animal falecido mostraram um aumento na busca de atenção por parte de seus cuidadores após a perda.

Incrivelmente, os cuidadores com um forte apego ao animal falecido também observaram um aumento na busca de atenção por parte dos gatos sobreviventes. Isso poderia indicar uma projeção do luto do cuidador sobre o animal, o que apoia a teoria de que os humanos humanizam as emoções de suas mascotes.

Os cientistas indicam que, embora esses resultados sejam reveladores, é necessário realizar mais pesquisas para determinar se esses comportamentos refletem verdadeiramente o luto nos gatos ou são resultado da projeção emocional de seus cuidadores.

Como acompanhá-los no luto

Para ajudar o seu mascote a lidar com o luto, é crucial estabelecer um ambiente doméstico reconfortante e uma nova rotina após a perda de um ente querido. Ao contrário das pessoas, cujas vidas sociais se estendem além do lar, os gatos têm um círculo social muito mais limitado. Essa limitação ao lar significa que o impacto da perda pode ser potencialmente mais intenso para eles.

Quando os sinais de dor se tornam evidentes após a perda de um animal ou de um membro humano da família, especialistas em saúde animal compartilharam uma série de conselhos que podem ajudar seu gato a lidar com o sofrimento:

Passe mais tempo com seu gato. Distraia-o com seus passatempos favoritos, brinque com ele, passem um tempo tranquilo juntos e compre sua guloseima ou comida favorita para animá-lo.

Seja mais carinhoso e se esforce para acariciar seu gato com mais frequência. Estabeleça contato visual com ele e verbalize as atividades domésticas rotineiras.

Se o seu gato gosta de companhia, convide amigos para que possam interagir com ele. Um pouco de variedade humana pode despertar o interesse do seu gato.

Ofereça entretenimento enquanto você não estiver. Esconda guloseimas em seus lugares favoritos da casa para que ele as encontre durante o dia ou encha um brinquedo de busca com comida.

Considere a possibilidade de uma terapia médica. Se o seu gato tiver dificuldades prolongadas após uma perda, consulte seu veterinário sobre o uso de um medicamento para modificar o comportamento.

Pense cuidadosamente antes de substituir uma mascote que acabou de falecer. Se o sofrimento do seu gato se deve à perda de um companheiro canino ou felino, não se apresse em buscar um substituto.

