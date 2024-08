Entenda: O que é a Cisjordânia, alvo de operação militar israelense, e quem a controla?

A- A+

As tropas israelenses invadiram duas cidades palestinas na quarta-feira, no que chamaram de um esforço para conter a crescente militância no norte da Cisjordânia.



Os ataques continuaram nesta quinta-feira, com o Exército israelenses dizendo ter matado cinco militantes durante um tiroteio, incluindo um comandante da Jihad Islâmica, cuja morte foi confirmada pelo grupo.

O recrudescimento da violência colocou em evidência o território ocupado por Israel, onde mais de 600 palestinos foram mortos em confrontos com as forças israelenses, de acordo com as Organização das Nações Unidas (ONU), paralelamente à devastadora guerra em Gaza.



Aqui está o que você deve saber:

O que é a Cisjordânia?

Cerca de três milhões de palestinos e 500 mil colonos vivem na Cisjordânia, uma área em forma de rim entre Israel e a Jordânia que tem sido um campo de batalha entre israelenses e palestinos há décadas.

O território moderno surgiu após a guerra de 1948 que cercou o estabelecimento de Israel; durante o conflito, centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas, sendo que muitos se refugiaram na Cisjordânia.



A Jordânia ocupou e depois anexou o território após a guerra.

Em 1967, Israel ocupou a Cisjordânia e outros territórios em uma guerra com os estados árabes vizinhos. Para os judeus religiosos, as colinas onduladas e os locais antigos do território eram o coração do que eles consideravam uma pátria divinamente prometida.



A maioria dos israelenses ainda se refere a ele pelos nomes bíblicos de Judeia e Samaria.



Israel começou lentamente a permitir que seus próprios cidadãos — impulsionados pelo nacionalismo e pelo fervor religioso — construíssem e expandissem assentamentos na Cisjordânia.



Mas nunca anexou formalmente o território, temendo tanto as repercussões diplomáticas no exterior quanto o fato de que isso poderia acabar com a cobiçada maioria judaica no país.

Gradualmente, desenvolveu-se um sistema de dois níveis na Cisjordânia.



Os cidadãos israelenses vivem lá, votam nas eleições israelenses e geralmente desfrutam dos direitos e privilégios de seus compatriotas que vivem dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas do país.

Seus vizinhos palestinos, por sua vez, vivem sob o domínio militar israelense. Eles nunca tiveram o direito de votar no governo de Israel, cujas decisões moldam suas vidas cotidianas.

Não houve um processo de paz?

Durante a década de 1990, os líderes palestinos assinaram os Acordos de Oslo, que lhes permitiram administrar algumas cidades e vilas sob a égide da recém-criada Autoridade Nacional Palestina (ANP). Eles esperavam que a Autoridade se tornasse a base para uma futura Palestina soberana.

Foto: Jaafar Ashtiyeh/AFP

De acordo com os acordos, a Cisjordânia foi amplamente dividida em três zonas fragmentadas até que os dois lados pudessem chegar a um acordo final.



Na maior delas, que compreende 60% da Cisjordânia, Israel manteria o controle direto. As autoridades palestinas manteriam graus variados de autonomia nas outras duas.

Esse futuro Estado nunca se concretizou, com os dois lados apontando o dedo um para o outro pelo fracasso em chegar a um acordo nas décadas seguintes.

Os líderes israelenses culparam as autoridades palestinas por rejeitarem as ofertas de paz e lançarem a Segunda Intifada (2000-2005), uma revolta na qual ataques suicidas mataram muitos civis israelenses em todo o país.



Israel revidou recapturando as principais cidades palestinas na Cisjordânia em batalhas devastadoras com militantes.

Os líderes palestinos insistem que Israel nunca levou a sério a possibilidade de chegar a um acordo e observam que a maioria dos políticos israelenses hoje rejeita a possibilidade de dar a eles um Estado independente.

Quem controla a Cisjordânia agora?

Na prática, o Exército israelense exerce um controle de segurança primordial sobre as cidades palestinas e tem a palavra final sobre quem quer entrar ou sair do território.



Os palestinos suspeitos de envolvimento em violência contra israelenses geralmente são julgados em tribunais militares israelenses. Sem alternativas soberanas completas, os palestinos compram grande parte de sua eletricidade e água de Israel.

As autoridades da Autoridade Nacional Palestina ainda administram alguns assuntos locais: coleta de lixo, educação, hospitais e escolas. Eles também têm suas próprias forças de segurança locais, que se coordenam com suas contrapartes israelenses, mas têm autoridade limitada.

Os palestinos argumentam que Israel conseguiu continuar governando a Cisjordânia e, ao mesmo tempo, sobrecarregou a Autoridade com a responsabilidade de fornecer serviços aos residentes palestinos do território.



No passado, alguns aceitavam isso como uma etapa necessária no caminho para a formação de um Estado, mas muitos líderes israelenses agora rejeitam a ideia de permitir que os palestinos tenham um Estado soberano.

Por que há combates na Cisjordânia?

As tropas israelenses estão em Tulkarm e Jenin para afastar a influência crescente dos grupos militantes palestinos, que se tornaram cada vez mais dominantes no norte da Cisjordânia.



De acordo com o Exército israelense, cerca de 150 ataques foram lançados contra israelenses nas duas áreas no ano passado.

A esperança cada vez menor de um fim diplomático para o domínio israelense turbinou a influência de grupos islâmicos como o Hamas e a Jihad Islâmica, que acreditam em uma luta armada sem fim contra Israel, incluindo ataques a civis.

Também surgiram novas milícias locais, compostas por palestinos mais jovens que — tendo perdido a fé em um processo de paz há muito moribundo — acreditam que somente a violência promoverá sua causa. Ao mesmo tempo, o Irã, arqui-inimigo regional de Israel, tem procurado fornecer armamentos mais avançados na tentativa de estimular mais distúrbios.

A Autoridade Nacional Palestina, cujos líderes são amplamente impopulares entre o público palestino, tem trabalhado em estreita colaboração com as forças de segurança israelenses para reprimir os militantes.



Mas o órgão, cada vez mais frágil, tem visto seu controle diminuir, principalmente no norte da Cisjordânia, como nos campos de refugiados em Tulkarem e Jenin.

Os oficiais militares israelenses costumam dizer que prefeririam que os oficiais palestinos prendessem os militantes. Mas, enquanto os grupos armados continuarem a planejar ataques sem impedimentos, os soldados israelenses farão incursões nas cidades para pegá-los, alegam.

