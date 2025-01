A- A+

Saúde Entenda o que é a raiva humana, doença que voltou a ser registrada em Pernambuco após oito anos Caso da paciente de 56 anos, internada em estado grave no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, após mordida de sagui, reacende preocupação com a doença no Estado

Após oito anos, Pernambuco voltou a registrar um caso de raiva humana. Uma mulher de 56 anos, moradora da cidade de Santa Maria do Cambucá, no Agreste do Estado, foi mordida por um sagui e está internada em estado grave no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife.

O laudo do exame demonstrou que o vírus encontrado na paciente é de origem silvestre. O episódio reacende preocupações sobre a doença, como evitá-la e os protocolos que devem ser seguidos para evitar a propagação.

A mulher, inclusive, teria procurado uma unidade de saúde do município, onde foi instruída a procurar um hospital regional para iniciar o tratamento com o soro. Segundo autoridades de saúde do Estado, ela não teria seguido as recomendações.

O que é a raiva humana?

A raiva humana é uma doença viral infecciosa que afeta o sistema nervoso central e pode ser fatal. É causada pelo vírus do gênero Lyssavirus e se transmite por meio da saliva de animais infectados, que penetra na pele ou mucosas de humanos por meio de mordidas, arranhaduras ou lambeduras.

"O vírus é um só. A diferença da contaminação via animal doméstico ou silvestre é que o doméstico tem um risco menor de se contaminar, diferente do silvestre. Animais domésticos geralmente são vacinados e não convivem tanto com outros animais. Quando a transmissão vem de um animal silvestre, é preciso fazer um tratamento completo com vacina e soro. A letalidade é de quase 100%. Só temos um caso no Brasil que não evoluiu a óbito", citou a infectologista Anne Caroline Chidwick.

O exemplo em questão também ocorreu em Pernambuco, em 2008, quando Marciano Menezes da Silva, à época aos 16 anos, foi contaminado pela raiva humana após ser mordido por um morcego, em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O jovem ficou internado de outubro de 2008 a setembro de 2009, se recuperando após tratamento.

Sintomas

Segundo o Ministério da Saúde, a raiva caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda. Após o período de incubação, surgem os sinais e sintomas clínicos, que duram em média de dois a dez dias, como mal-estar geral, pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia.

A infecção da raiva progride, surgindo manifestações mais graves e complicadas ansiedade e hiperexcitabilidade crescentes, febre, delírios, espasmos musculares involuntários, generalizados e convulsões.

“A doença causa alterações clínicas, com a pessoa podendo entrar em coma. No caso da mulher, é aguardar o organismo se restabelecer porque não existe um tratamento específico para a raiva”, reforçou.

Diagnóstico e prevenção

O diagnóstico é feito por meio laboratorial. A medida mais eficaz contra a doença é a prevenção pela vacinação pré ou pós-exposição. Em caso de agressão de animais silvestres, a primeira medida de prevenção é procurar assistência médica para a realização da profilaxia.

"No primeiro contato com o animal, é preciso ir para uma unidade de saúde, seguindo o fluxograma da prevenção. Se for doméstico, o paciente será observado, com avaliação do ferimento e orientação para vacina. No caso dos silvestres, além da vacina, é preciso aplicar o soro, como se fosse um antídoto imediato contra o vírus. O fato de ela não ter tomado o soro fez com que a doença fosse desenvolvida. Caso contrário, talvez ela não tivesse adoecido", explicou a infectologista.

Veja também

MANIFESTAÇÃO Dezenas de milhares se manifestam contra extrema direita na Áustria