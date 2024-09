Entenda o que são pagers, aparelhos que explodiram de forma quase simultânea no Líbano

A- A+

Alvos de explosões coordenadas nesta terça-feira no sul do Líbano, os pagers, dispositivos eletrônicos usados para a recepção de alertas e mensagens curtas, continuam sendo utilizados para comunicação em locais como hospitais devido à sua confiabilidade, apesar de a proliferação de telefones celulares — e posteriormente smartphones — tê-los levado quase à extinção.

A explosão quase simultânea dos aparelhos, que pertenciam a membros do grupo xiita Hezbollah, provocou ao menos nove mortes e cerca de 2.800 feridos, numa ação que o movimento islâmico atribui a Israel — que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Estes dispositivos, em formato de caixinhas, permitem receber mensagens, alertas sonoros ou números de telefone através de radiofrequência própria e, portanto, sem passar pelas redes telefônicas móveis, que podem ser interrompidas, apresentar problemas de ligação ou ser interceptadas.

"Fique tranquilo, pois o sinal do pager penetra no aço como se fosse metal, enquanto o de um celular pode ser bloqueado", diz o site da empresa americana Spok, especializada neste produto. "Os sistemas de paging representam um meio de comunicação mais confiável, por exemplo, no caso de falha na rede Wi-Fi ou telefônica", afirma outro fabricante, a Discover Systems.

Muito populares nas décadas de 1980 e 1990, seu uso diminuiu e agora está limitado principalmente a hospitais, especialmente nos Estados Unidos. De acordo com um estudo do Journal of Hospital Medicine de 2017, quase 80% de equipes em hospitais americanos usavam pagers, e metade das mensagens recebidas estavam relacionadas ao atendimento ao paciente.

Segundo a empresa Spok, o primeiro pager foi patenteado nos Estados Unidos em 1949 por Alfred Gross, pioneiro da comunicação sem fio. Depois, começou a ser usado em um hospital de Nova York. Mas o termo "pager" foi registrado oficialmente somente em 1959 pela empresa Motorola, líder de mercado há décadas.

O primeiro pager da empresa, chamado Pageboy 1, criado em 1964, permitia o envio de um alerta sonoro. A partir da década de 1980 já era possível enviar mensagens escritas.

De acordo com a Spok, 61 milhões de pagers estavam em circulação em todo o mundo em 1994, antes dos celulares se tornarem populares.

Entenda o ataque

As explosões atingiram vários redutos do Hezbollah em todo o Líbano, no primeiro incidente desse tipo desde que o grupo começou a trocar fogo quase diariamente com Israel em apoio ao aliado grupo terrorista Hamas, que trava uma guerra com Israel em Gaza há mais de 11 meses. Uma menina de oito anos morreu e o embaixador do Irã ficou levemente ferido.

Em comunicado, o Hezbollah afirmou que por volta das 15h30 (9h30 em Brasília), um número de "equipamentos de recepção de mensagens conhecidos como pagers explodiram", afirmando que "pertenciam a trabalhadores em várias unidades e instituições do grupo".

"Consideramos o inimigo israelense totalmente responsável por esta agressão criminosa", disse o grupo, acrescentando que Israel "certamente receberá seu justo castigo por esta agressão pecaminosa".

