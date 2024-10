Equador localiza e identifica dois mil hectares de cultivos de folha de coca

A- A+

O governo do Equador identificou pelo menos dois mil hectares de plantações de folha de coca, enquanto o país enfrenta uma batalha contra o narcotráfico e a violência de gangues criminosas, disse nessa segunda-feira o presidente Daniel Noboa.

"De acordo com relatórios de satélite obtidos com assistência internacional, existem dois mil hectares de plantações de coca em solo equatoriano", afirmou o presidente, em um breve vídeo divulgado nas redes sociais.

Ele advertiu que desde a última sexta-feira "as Forças Armadas já começaram operações" nas plantações ilegais.

Noboa acrescentou que também foram identificadas "áreas de mineração ilegal na fronteira, com altos níveis de contaminação por mercúrio". O presidente não especificou se referia-se à fronteira Norte, que faz divisa com a Colômbia, ou à do Sul, que faz fronteira com o Peru.

Localizado entre Colômbia e Peru — os maiores produtores de cocaína do mundo — o Equador se tornou um ponto estratégico para o armazenamento e transporte de drogas.

Províncias costeiras como Esmeraldas, Manabí e Guayas são consideradas pontos de saída de toneladas de cocaína com destino aos Estados Unidos e à Europa. E a violência se espalhou por todo o país, que tem cerca de 17 milhões de habitantes.

Nos últimos anos, gangues equatorianas com vínculos com a máfia albanesa e cartéis do México e da Colômbia têm disputado violentamente o mercado de drogas. Isso elevou a taxa de homicídios, que passou de 6 por 100 mil habitantes, em 2018, para o recorde de 47 assassinatos por 100 mil habitantes em 2023.

O mais recente relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) aponta que "o aumento prolongado da oferta e demanda de cocaína coincidiu com a escalada da violência nos estados localizados ao longo da cadeia de fornecimento, principalmente no Equador e nos países do Caribe".

Em 2022, foi registrada uma nova cifra recorde de 2.757 toneladas de cocaína no mundo, enquanto o cultivo de arbusto de coca atingiu 355 mil hectares, segundo a UNODC. A Colômbia registrou o recorde de 230 mil hectares de cultivos de coca neste ano.

Um relatório policial, realizado com o apoio do Observatório Equatoriano do Crime Organizado, que analisa o narcotráfico no Equador entre 2019 e 2022, aponta que nesse período as forças de segurança erradicaram 546.184 plantas de coca.

O documento acrescenta que ao longo do rio San Miguel, na província amazônica de Sucumbíos, "são evidentes as marcas de intervenção no terreno, principalmente na selva onde são visíveis plantações de coca".

Em 2011, havia menos de 25 hectares de plantações de folha de coca, segundo as autoridades.

