AMÉRICA LATINA Equador: Noboa suspende vinda ao Brasil por causa de julgamento de ministra e crise energética Noboa ficará em Quito para dar apoio à ministra do Interior, Mônica Palencia, que terá o impeachment julgado pelo Parlamento

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou, na terça-feira (22), ter suspendido uma viagem ao Brasil para participar de eventos sobre mudanças climáticas em São Paulo nesta semana.

Noboa ficará em Quito para dar apoio à ministra do Interior, Mônica Palencia, que terá o impeachment julgado pelo Parlamento, e também para enfrentar a grave crise de geração de energia que mantém os equatorianos sob racionamento.

Em publicação no X, o presidente anunciou a decisão de última hora e argumentou: "não deixarei Mônica Palencia sozinha, vou acompanhá-la em todo o seu caminho".

"Estamos passando por momentos que nos desafiam como país; com determinação e frontalidade temos que enfrentá-los", acrescentou. A chanceler Gabriela Sommerfeld cumprirá a agenda do presidente no Brasil.

