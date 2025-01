Eritrosina: tudo sobre a proibição do corante vermelho nos EUA e quais alimentos têm a substância

A- A+

Por mais de um século, fabricantes de alimentos e medicamentos adicionaram um produto químico sintético a balas, pílulas, shakes e outros produtos para colorí-los com um vermelho cereja vibrante.

Nos Estados Unidos (EUA) essa prática está próxima de terminar. Nesta semana, a Food and Drug Administration (FDA), um tipo de Anvisa americana, proibiu o uso do Corante Vermelho n.º 3 em alimentos, citando preocupações de que o corante comum poderia causar câncer em ratos.

Fabricantes de medicamentos que usam a composição têm até 18 de janeiro de 2028 para reformular seus produtos; os fabricantes de alimentos têm até 15 de janeiro de 2027.

— É um ótimo primeiro passo para os EUA, mas, francamente, estamos muito atrasados — diz Sheela Sathyanarayana, professora de pediatria da Universidade de Washington que estuda exposições ambientais que afetam a saúde infantil. — A União Europeia, Austrália e Nova Zelândia já proibiram a maioria dos usos do Corante Vermelho n.º 3 em alimentos.

Por que a FDA proibiu o Corante Vermelho nº 3?

A FDA permitiu pela primeira vez o uso do Corante Vermelho n.º 3 em 1907. Porém, em 1958, o Congresso aprovou uma regulamentação que proíbe a agência de aprovar aditivos alimentares ou corantes que possam causar câncer em animais ou humanos.

Cientistas e grupos de interesse público levantaram preocupações sobre o produto por décadas. A FDA chegou a proibir o Corante Vermelho n.º 3 em cosméticos, como batons e medicamentos de uso tópico, em 1990, após pesquisas financiadas pela indústria indicarem que ele causava câncer de tireoide em ratos. No entanto, ele ainda era permitido como aditivo em alimentos e medicamentos.

Em 2022, vários grupos de interesse público solicitaram à FDA que revogasse a autorização do Corante Vermelho n.º 3, apontando estudos que mostravam que ratos machos expostos a altos níveis do químico desenvolviam câncer de tireoide.

— Os consumidores não deveriam ser colocados, como foram nas últimas décadas, nessa situação de precisar verificar o rótulo toda vez para ver se este químico que a FDA já deveria ter proibido ainda está presente — diz Peter Lurie, diretor-executivo do Center for Science in the Public Interest, um dos grupos que apresentou a petição à FDA.

Ao anunciar sua decisão, a FDA observou que os estudos não encontraram ligação entre o corante e o câncer em outros tipos de animais.

A agência acrescentou que alegações de que pessoas estão em risco devido ao uso do corante em alimentos e medicamentos ingeridos "não são apoiadas pelas informações científicas disponíveis".

Existem outras preocupações com o Corante Vermelho n.º 3?

Além do risco de câncer, algumas pesquisas encontraram uma ligação entre o consumo de corantes alimentares sintéticos, incluindo o Corante Vermelho n.º 3, e problemas comportamentais, como hiperatividade em algumas crianças. No entanto, há limitações nesses estudos, incluindo que muitos dos testes foram pequenos.

Quais alimentos e medicamentos contêm o Corante Vermelho nº 3?

Em 2023, a Califórnia tornou-se o primeiro estado dos EUA a proibir o Corante Vermelho nº 3 em alimentos (a lei entrará em vigor em 2027).

Desde então, algumas empresas deixaram de usar o corante, disse Melanie Benesh, vice-presidente de assuntos governamentais do Environmental Working Group, uma das organizações que peticionaram a FDA.

Centenas de alimentos e medicamentos ainda contêm o Corante Vermelho nº 3, incluindo algumas marcas de:

Doces, como balas de milho, pirulitos, jujubas e colares de doces

"Carnes" veganas, como bacon e salsichas artificiais

Coberturas, especialmente glacês vermelhos ou cor-de-rosa

Salsichas e cachorros-quentes

Algodão-doce

Cereais

Biscoitos, bolos e cupcakes, incluindo alguns produtos de red velvet e bolos "funfetti"

Granulados coloridos

Leites, bebidas e shakes nutricionais com sabor de morango

Chicletes

Vitaminas gomosas

Misturas para purê de batatas

Certos medicamentos

O que fazer antes que a proibição entre em vigor?

Até lá, se estiver preocupado com o corante, você pode verificar a lista de ingredientes nos rótulos de alimentos e medicamentos. Também pode consultar o banco de dados de alimentos do Departamento de Agricultura dos EUA ou o banco de dados do Environmental Working Group.

Assim como acontece com muitos produtos químicos e aditivos aos quais estamos expostos, "não há como eliminar totalmente o risco", disse Sathyanarayana.

— Vão haver momentos em que seu filho vai consumir o corante? — ela disse. — Sim, porque eles vão a festas de aniversário, celebram o Halloween. Mas é possível minimizar qualquer risco potencial, ela explicou, "se você limitar isso a ocasiões especiais, em vez de consumi-lo todos os dias".

