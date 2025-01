A- A+

Saúde Quer ganhar músculos? Veja quantidade de proteína que você deve ingerir para aumentar massa muscular As proteínas são os blocos de construção fundamentais para a construção e reparação dos tecidos musculares

O consumo adequado de proteínas é essencial para um ganho ideal de massa muscular. No entanto, muitas vezes surge a questão: qual é a quantidade exata de proteína que deve ser consumida para atingir os objetivos musculares desejados?

Segundo o portal especializado Mens Health, a ingestão de proteínas para maximizar o crescimento muscular precisa levar em conta o seu tipo de treino, o seu peso corporal e outros fatores-chave.

De acordo com uma pesquisa publicada na revista Nutrients, a proteína promove maiores aumentos na massa corporal magra além do que é alcançado apenas com exercícios.

Para que o processo de construção muscular seja eficiente, recomenda-se um consumo entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Esta gama é especialmente eficaz para quem treina de forma consistente e procura ganhar massa muscular.

Por exemplo, se uma pessoa pesa 70 kg, deve consumir entre 112 e 154 gramas de proteína por dia para otimizar o crescimento muscular. É importante mencionar que o valor exato pode variar dependendo de fatores individuais, conforme mencionamos acima.

Além do peso corporal, existem outros métodos para calcular suas necessidades de proteína, como com base na massa corporal magra (sem gordura) ou na sua altura. Estes métodos oferecem uma aproximação mais precisa, uma vez que a massa muscular ativa é o principal indicador da necessidade proteica.

Por que a proteína é a chave para o crescimento muscular?

Quando você realiza treinamento de resistência, como levantamento de peso, as fibras musculares são rompidas. Para que esses músculos se reconstruam maiores e mais fortes, o corpo precisa de proteína suficiente para reparar essas rupturas.

As proteínas são os blocos de construção fundamentais para a construção e reparação dos tecidos musculares. Compostas por cadeias de aminoácidos, são vitais para sintetizar nova massa muscular após o exercício.

