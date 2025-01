A- A+

Saúde Um terço dos trabalhadores de 18 a 24 anos tirou licença devido a estresse em 2024 no Reino Unido De acordo com especialista em saúde mental, as organizações precisam atualizar sua forma de suporte psicológico para manter os mais jovens

O estresse motivou o pedido de licença no trabalho de 35% das pessoas entre 18 e 24 anos no ano passado, segundo um novo levantamento feito pela Mental Health UK, do Reino Unido.

Os jovens britânicos relataram que precisavam de tempo para lidar com a pressão e os aborrecimentos.

A instituição voltada para saúde mental aponta que os números expõem a diferença na maneira como a geração Z lida com o esgotamento provocado pela vida profissional.

Para se ter uma ideia, a taxa de pedidos de licença por doença foi de 29% para pessoas de 25 a 34 anos; 25% para pessoas de 35 a 44 anos; 14% para pessoas com mais de 45 anos e apenas 10% para pessoas com mais de 55 anos.

"São os jovens que correm maior risco de alto estresse no local de trabalho. A lacuna entre gerações está aumentando e os empregadores correm o risco de perder a mais nova geração de trabalhadores. Muitas organizações ainda oferecem suporte de saúde mental do século XX para uma força de trabalho do século XXI", afirma Brian Dow, presidente-executivo da Mental Health UK, em comunicado.

O Brasil, por sua vez, é o quarto país mais estressado do mundo, de acordo com um o relatório global "World Mental Health Day 2024". Além disso, uma pesquisa do ADP Research Institute mostrou que 67% dos trabalhadores brasileiros são afetados pelo estresse. Nas redes sociais, jovens na faixa etária abaixo dos 25 anos relatam dificuldade em lidar com a saúde mental no trabalho.

Como o estresse se torna um problema?

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, o estresse evolui em três fases:

Fase de alerta: ela ocorre quando o indivíduo entra em contato com o agente do estresse.

Fase de resistência: o corpo tenta voltar ao seu equilíbrio. O organismo pode se adaptar ao problema ou eliminá-lo.

Fase de exaustão: nessa fase podem surgem diversos comprometimentos físicos em forma de doença.

Principais sintomas da fase de exaustão pelo estresse:

Diarréias frequentes;

Mudança extrema de apetite;

Formigamento nas extremidades do corpo;

Pesadelos;

Insônia;

Cansaço excessivo;

Irritabilidade;

Angústia;

Hipersensibilidade emotiva;

Tiques nervosos;

Problemas de pele prolongados;

Dificuldade para ter relações sexuais;

Hipertensão arterial;

Batimentos cardíacos acelerados;

Tontura frequente; e

Surgimento de úlcera.

Veja também