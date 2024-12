A- A+

irã Escolas permanecerão fechadas em Teerã por escassez de energia no Irã A rede elétrica iraniana sofre com falta de investimento em infraestrutura devido às sanções ocidentais

Escolas e edifícios públicos vão continuar fechados nesta terça-feira em Teerã, pelo terceiro dia consecutivo, informou a televisão estatal iraniana nesta segunda (16), depois que várias centrais elétricas deixaram de funcionar no contexto de uma escassez energética.

O Irã é um gigante no plano energético, pois dispõe das segundas maiores reservas de gás natural do mundo, de acordo com a Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês), e era o sétimo maior produtor mundial de petróleo em 2022.

Mas a rede elétrica iraniana sofre com falta de investimento em infraestrutura devido às sanções ocidentais.

Uma onda de frio afeta o abastecimento energético, particularmente de gás, em um país que conta com cerca de 85 milhões de habitantes.

"Escolas, universidades e administrações em Teerã e arredores estarão [de novo] fechadas amanhã [terça-feira]", anunciou a televisão estatal.

A previsão indica que as temperaturas devem chegar a -3°C em Teerã na madrugada de segunda para terça, o que aumenta o consumo de gás para calefação.

As autoridades também prolongaram o fechamento de escolas e edifícios públicos em várias regiões do oeste, norte e no centro do país.

