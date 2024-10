'Escolha ruim': Zelensky recusa visita de secretário-geral da ONU

A- A+

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se recusou a receber o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, em Kiev, na Ucrânia, após sua participação na cúpula do Brics em Kazan, na Rússia.

A visita de Guterres à cidade russa ocorreu em meio a críticas da Ucrânia, que classificou sua ida ao evento como uma "escolha ruim" e que "prejudica a reputação da ONU".

Brasil vetou o ingresso da Venezuela e Nicarágua: Líderes do Brics aprovam ingresso de 13 países no grupo na condição de 'parceiros'

'Não arsenal atômico': Após sugerir que poderia buscar armas nucleares, Zelensky diz que Ucrânia precisa da Otan

— Depois de Kazan, (Guterres) queria visitar a Ucrânia, mas o presidente não confirmou sua visita (...) pela humilhação da razão e do direito internacional em Kazan — afirmou uma fonte da presidência ucraniana, que falou em anonimato à AFP.

Durante a cúpula, Guterres encontrou com Putin e reiterou que a "invasão russa da Ucrânia" é uma "violação do direito internacional", segundo comunicado divulgado por seu porta-voz. O Kremlin, no entanto, não comentou oficialmente sobre as discussões entre os dois líderes.

Antes de reunião com Putin, Guterres reiterou aos participantes do encontro a importância por uma "paz justa" na Ucrânia, retomando as palavras de Zelensky em seu "plano para a vitória".

O Brics, bloco criado em 2009 com Brasil, Rússia, Índia e China, e que mais tarde incluiu a África do Sul, passou a contar também com Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

Veja também

Mundo A Inteligência Artificial pode ser responsabilizada pelo suicídio de um adolescente?