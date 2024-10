Espanha recebe ameaça de perder sede da Copa do Mundo de 2030

A- A+

As próximas edições da Copa do Mundo já têm as suas sedes definidas e, curiosamente, contam com mais de um país na organização. Na próxima, 2026, Estados Unidos, México e Canadá serão os locais dos confrontos.

Já em 2030, um dos países é a Espanha, mas a FIFA ameaça descartar o local por um impasse eleitoral. Vale destacar que grandes eventos como a Copa sempre são muito aguardados em apps de apostas esportivas e geram muita expectativa. Pratique o jogo seguro.

A Espanha enfrenta a ausência de processos eleitorais na definição do novo presidente da sua federação de futebol, o que incomoda a FIFA. Angelo Rigopoulos, diretor da UEFA, adotou uma postura de ameaça.

“A situação tem que ser normalizada. Caso contrário, como aconteceu em outras federações, a FIFA e a UEFA terão de intervir”, disse.

Porém, Emilio García Silvero, diretor da FIFA, chegou a destacar em um programa espanhol, El Chiringuito”, que tiveram uma reunião positiva.

Segundo ele, todos querem ajudar no processo eleitoral, para resolver o problema da Federação Espanhola e, inclusive, que confia que tudo irá se resolver.

Vini Jr fala em Copa do Mundo fora da Espanha; Prefeito de Madri rebate

Jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vini Jr é um dos principais atletas do mundo, mas sofre com muitos episódios de racismo na Espanha nos últimos anos. Recentemente, ele deu entrevista à CNN e chegou a fazer um pedido, caso isso não mude.

“Até 2030 a gente tem uma margem muito grande para evolução, então espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele. Se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que (a Copa do Mundo) tenha que mudar de lugar, porque, se os jogadores não se sentem confortáveis em jogar em um país onde possa sofrer racismo, é meio complicado”, disse Vini Jr.

José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri, chegou a comentar as declarações de Vinicius, afirmando que é injusto com a Espanha e com Madri as declarações.

“Peço a ele que se retifique, peça desculpas. Ser um jogador de futebol extraordinário não quer dizer que não possa falar besteira e dessa vez falou. Vinicius tem a imensa maioria da sociedade espanhola a seu lado para combater o racismo, mas não estamos com ele quando nos chama de racistas”, rebateu.

Copa do Mundo 2030 terá sede dividida

A Copa do Mundo 2030 está prevista para ser histórica. Ela contará com jogos em três continentes e seis países diferentes. Dessa forma, contará com: Argentina, Paraguai e Uruguai (América do Sul), Espanha e Portugal (Europa), e Marrocos (África).

Essa situação é para marcar o centenário da competição, com ao menos um jogo em cada local escolhido. Vale destacar que na Estrela Bet Brasil existem muitos mercados no futebol e a Copa do Mundo chama ainda mais atenção. Saiba quando apostar e quando parar.

Veja também

SAÚDE Maconha de alta potência, com mais de 10% de THC, está ligado a alterações no DNA, diz novo estudo