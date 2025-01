Espanha recebeu em 2024 um recorde de 94 milhões de turistas estrangeiros

A- A+

A Espanha recebeu um recorde de 94 milhões de turistas estrangeiros em 2024, 10% a mais do que no ano anterior, de acordo com uma estimativa divulgada nesta quarta-feira (15) pelo ministro do Turismo, Jordi Hereu.

A Espanha, o segundo destino mais popular do mundo depois da França, recebeu no ano passado “cerca de 94 milhões de visitantes internacionais, 10% a mais do que em 2023”, quando o número foi de 85,1 milhões, explicou Hereu em uma coletiva de imprensa.

O país “continua a bater recordes na recepção de turismo internacional” e confirma “sua liderança” em nível mundial, disse o ministro.

Hereu destacou os benefícios do turismo para o país, já que os gastos dos visitantes em 2024 chegaram a 126 bilhões de euros (quase 130 bilhões de dólares ou 788 bilhões de reais), 16% a mais do que no ano anterior.

O turismo é responsável por cerca de 13% da economia espanhola, que este ano manteve taxas de crescimento mais altas do que as da zona do euro como um todo.

Em seu último relatório, publicado no início de dezembro, a associação profissional Mesa del Turismo previu cerca de 95 milhões de visitantes e um nível de gastos de 200 bilhões de euros (1,2 trilhão de reais) para 2024, incluindo os turistas domésticos.

No entanto, o turismo de massa está causando desconforto entre setores da população, que denunciam seus efeitos negativos, especialmente sobre a moradia, já que a proliferação de apartamentos turísticos contribui para a alta dos aluguéis ao reduzir o número de casas disponíveis para os residentes.

Essa situação levou o primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, a anunciar uma série de medidas na última segunda-feira, incluindo o aumento dos impostos sobre aluguéis para turistas e sobre casas compradas por cidadãos de fora da UE que não residem na Espanha.

