A- A+

CIÊNCIA Especialista explica o que significa as várias cores do xixi A urina atua como um meio através do qual o corpo pode excretar vários resíduos e que podem resultar em mais de 10 diferentes tipos de tonalidade

Leia também

• Implante de crânio transparente abre uma janela para o cérebro humano; entenda

• De quanto em quanto tempo você tem que lavar a garrafinha de água usada na academia?

• Estudo da Firjan mostra que Rio de Janeiro pode liderar descarbonização brasileira

Quem nunca comeu um prato de beterraba e no dia seguinte se assustou ao olhar para o vaso sanitário e ver que o xixi está um pouco mais escuro, em um tom mais avermelhado achando que estava urinando sangue? Pois é, isso é normal, e a urina pode ter diferentes tipos de tonalidades que pode significar uma variedade de respostas do corpo.

“A urina atua como um meio através do qual o corpo pode excretar vários resíduos. Isso inclui resíduos nitrogenados provenientes da degradação de proteínas e músculos (na forma de ureia e creatinina) e glóbulos vermelhos. Além disso, muitos compostos diferentes ingeridos, incluindo vitaminas, medicamentos e alguns da nossa dieta, saem do corpo através da urina”, escreveu Dan Baumgardt, professor Sênior da Escola de Fisiologia, Farmacologia e Neurociências da Universidade de Bristol em artigo publicado no The Conversation.

Confira algumas das cores que a urina pode ter:

Vermelho

Além da ingestão de beterrabas, a urina vermelha pode significar sangramento. Isso pode vir de qualquer lugar do trato urinário — dos rins à bexiga e à próstata, e a todos os tubos que os conectam.

A aparência do sangue varia de acordo com o volume e o frescor e pode produzir muitas cores diferentes. Em sangramentos de grande volume, a urina pode ficar tão escura, que pode se assemelhar ao vinho tinto. Entre as causas, estão: desde pedras nos rins até câncer, traumas e infecções do trato urinário.

Laranja e amarelo

Em sua forma natural, a urina cobre diversos tons de amarelo dependendo de quão bem hidratado a pessoa está. A desidratação produz uma urina amarelo-escura, às vezes beirando o laranja, enquanto uma boa ingestão de líquidos produz uma urina amarela-pálida diluída.

“O composto que mancha a urina de amarelo é chamado urobilina. O processo de produção começa com a degradação dos glóbulos vermelhos velhos que já passaram do seu melhor e precisam ser removidos da circulação. Este processo cria um composto chamado bilirrubina. É excretado parcialmente pela urina e parcialmente pelo intestino, uma vez que é usado pelo fígado para produzir bile, que é importante na decomposição e digestão das gorduras”, escreveu Baumgardt.

A bile é secretada no intestino e perdida nas fezes. São esses compostos da bile que dão às fezes sua cor marrom característica. Quando a bile não consegue ser liberada no intestino – talvez como resultado de cálculos biliares ou câncer bloqueando os dutos biliares – a bilirrubina é absorvida de volta pela corrente sanguínea e então excretada pela urina. Isso o torna mais escuro – uma cor laranja ou acastanhada.

A bilirrubina elevada também torna a pele amarelada. A condição é chamada de icterícia obstrutiva. Vários medicamentos, incluindo o antibiótico rifampicina, também podem manchar a urina de laranja.

Verde e azul

“Urina de cor verde e azul é um achado um pouco mais raro e provavelmente causará bastante surpresa ao olhar para dentro do vaso sanitário. Substâncias que tenham corantes provenientes de alimentos e bebidas verdes (como aspargos) ou azuis, e consumidas em grandes quantidades, podem ser a causa, assim como certos medicamentos, como anti-histamínicos, anestésicos e vitaminas”, diz o pesquisador.

Alguns micróbios também podem produzir compostos com cores esverdeadas. A bactéria Pseudomonas aeruginosa (nomeada de acordo com sua cor verdete) produz piocianinas verde-azuladas. É uma causa mais rara de infecções do trato urinário – que muitas vezes é acompanhada por uma sensação de queimação ou ardência ao fazer xixi.

Índigo ou roxo

O xixi índigo ou roxo é mais raro. Uma das possíveis causas é a porfiria (que significa roxa), uma família genética de doenças que afeta a pele e o sistema nervoso.

Outra é apropriadamente chamada de “síndrome do saco de urina roxo” e é outro fenômeno bacteriano. Isso se refere a uma condição em que bactérias em um paciente com cateter (dreno de urina) produzem manchas que colorem a urina de roxo.

Violeta ou rosa

De volta ao sangue (e à beterraba) novamente. Em quantidades menores, podem manchar a urina com uma cor rosa, em vez de um vermelho profundo. Neste caso, os urologistas geralmente comparam a aparência ao vinho rosé.

Outras cores

Existem algumas outras cores de urina a serem observadas fora do arco-íris.

“Alguns são de cor mais escura, geralmente marrom ou preto. Aqui, um médico pode fazer uma comparação com a Coca-Cola. Às vezes, isso é causado pela degradação do músculo em um composto chamado mioglobina — isso está associado a uma doença grave chamada rabdomiólise, talvez promovida por esforço extremo ou pela ingestão de certos medicamentos”, diz.

Também pode vir da bilirrubina – tornando a urina tão escura que fica marrom em vez de laranja. Mas também pode ser causada por sangue, embora desta vez menos fresco. A inflamação dos rins – uma condição chamada glomerulonefrite – pode desencadear um sangramento que muda de vermelho para marrom à medida que se move pelo trato urinário.

Mas, finalmente, do lado claro do espectro, surge a urina incolor. Embora seja preferível não ter urina amarela concentrada, grandes volumes de urina diluída também podem sinalizar doença, seja diabetes ou consumo excessivo de álcool patológico.

“Isso apenas mostra o grande número de tonalidades diferentes que nossa urina pode assumir e o grande número de condições diferentes que elas podem significar. E esta não é de forma alguma uma lista completa. Mas, ao compreender as causas da urina descolorida, você também pode estar atento a sinais como sangramento que justificam uma visita ao seu médico. Ou para pegar aquela garrafa de água para um gole tão necessário”, escreveu o professor.

Veja também

Alzheimer Nos EUA, FDA aprova tratamento da Eli Lilly para Alzheimer