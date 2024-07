Especialistas mostram a temperatura exata que seu quarto precisa ter para uma boa noite de sono

A- A+

Um adulto precisa dormir entre sete e nove horas para ter um sono reparador que o faça acordar disposto na manhã seguinte, segundo especialistas no assunto. Porém, não é bem isso que encontramos normalmente.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 35% dos adultos americanos não dormem o suficiente regularmente.

O que pode levar não só a irritação no dia seguinte, mas a queda de rendimento, aumento de dores de cabeça e maiores riscos para obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e acidente vascular cerebral.

Em idosos, esses problemas são agravados, visto que eles tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo do que os adultos.





Especialistas em sono da empresa Vortex Air revelaram que o segredo para dormir melhor dentro do quarto está relacionado a temperatura do ambiente.

Segundo eles, conforme seu corpo se prepara para dormir, ele naturalmente esfria alguns graus e mantém essa temperatura mais baixa enquanto você está dormindo.

Os cientistas apontam que a temperatura ideal do quarto para a maioria dos adultosé entre 15ºC a 19ºC. O consenso é que um ambiente escuro, fresco e silencioso é o caminho para melhorar a qualidade do seu sono.

"Se você mantiver o quarto fresco, estará ajudando seu corpo a cair em um sono reparador", afirmam.

Pesquisas anteriores

Pesquisadores da Hebrew SeniorLife, uma afiliada da escola de medicina da Harvard, fizeram um estudo semelhante recolhendo os dados sobre quase 11.000 noites individuais de sono vividas por 50 adultos mais velhos.

Usando monitores de sono vestíveis e sensores ambientais, os pesquisadores monitoraram a duração, a eficiência e a inquietação do sono durante um longo período nas casas dos participantes. Segundo eles, o sono é mais eficiente e repousante quando as temperaturas ambientes noturnas variam de 20°C a 25°C.

Os cientistas ainda perceberam que o sono perdia eficiência de 5% a 10% à medida que a temperatura ambiente aumentava de 25 a 30°C.

“Esses resultados destacam o potencial para melhorar a qualidade do sono em pessoas mais velhas, otimizando os ambientes térmicos domésticos e enfatizando a importância de ajustes personalizados de temperatura com base nas necessidades e circunstâncias individuais”, disse Amir Baniassadi, autor principal do estudo.

As preferências individuais também são uma consideração importante, uma vez que a investigação também revelou diferenças significativas entre os sujeitos do estudo no que diz respeito à temperatura ideal do quarto. Ou seja, se a pessoa acredita que um ambiente mais aconchegante deveria ser frio ou quente.

Vale a pena notar que a idade pode ajustar um pouco esse ponto ideal de temperatura. Bebês, por exemplo, podem se beneficiar de um quarto um pouco mais quente, pois seus corpos ainda estão desenvolvendo a capacidade de regular sua temperatura de forma eficaz.

Evitar comer e beber perto da hora de dormir, ou comer comidas mais pesadas também são alternativas para ter uma boa noite de sono.

