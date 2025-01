A- A+

Saúde Especialistas revelam os três melhores cereais matinais para reduzir os níveis de colesterol Pesquisadores da British Heart Foundation (BHF) divulgou as opções revelando que elas também podem ser saudáveis para a saúde do coração

Pesquisadores da British Heart Foundation (BHF) divulgou três opções de café da manhã que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol do sangue e são opções saudáveis para a saúde do coração. Muitas pessoas consideram essa refeição a mais importante do dia.

Mingau

O primeiro na lista da instituição é o mingau. Se feito com leite desnatado ou água, ele é baixo em calorias e gordura, além de ser cheio de fibras solúveis — um componente-chave na redução do colesterol.

“Todas as aveias de mingau são grãos integrais e contêm uma fibra solúvel chamada beta-glucana, que pode ajudar a reduzir seu nível de colesterol se você consumir três gramas ou mais diariamente, como parte de uma dieta saudável”, afirmam os especialistas.

Uma porção de 40g de aveia em flocos contém aproximadamente 1,6g de beta-glucano. Os pesquisadores afirmaram que é importante não ter adição de sal ou açúcar. A BHF recomendou adicionar frutas ao invés de açúcar para mantê-lo ainda mais saudável.

Muesli

O muesli é cereal matinal popular à base de flocos de aveia crus, fruta e frutos secos, frequentemente comercializado como uma opção saudável de café da manhã, mas é preciso ter cuidado para que não haja ingredientes ocultos indesejados.

Parte do que torna o muesli tão bom para o seu coração é o fato de que ele normalmente contém aveia, bem como frutas secas e nozes.

“A mistura muda dependendo da marca e da variedade, então os beta-glucanos da aveia variam mais do que no mingau, que só tem aveia”, afirmam os pesquisadores. Algumas variantes, entretanto, contém frutas secas adoçadas — como chips de banana, o que significa que elas têm açúcar adicionado, mesmo que não esteja listado separadamente nos ingredientes.

Cereais e biscoitos integrais

Qualquer cereal integral sem adição de sal ou açúcar é uma aposta segura, segundo os especialistas da instituição. No entanto, é preferível que busque marcas que não adicionem recheios de frutas ou chocolate.

Para realçar o sabor dos cereais simples, eles recomendam adicionar frutas frescas, como bananas ou berries. Os grãos integrais são conhecidos como um ingrediente que pode ajudar a reduzir o colesterol.

Um estudo científico, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, descobriu que dietas ricas em grãos integrais podem efetivamente reduzir o colesterol "ruim", conhecido como lipoproteína de baixa densidade. Os autores do estudo concluíram: "A aveia integral parece ser o grão integral mais eficaz para reduzir o colesterol."

