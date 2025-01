A- A+

Saúde Homem de 21 anos passa mal e fica três meses internado após usar cigarro eletrônico por um ano Mal-estar fez com que James Johnson vomitasse sangue e perdesse a consciência

Um britânico de apenas 21 anos enfrentou um susto durante os três meses em que ficou internado em decorrência de complicações em seu organismo, resultado do uso contínuo de cigarros eletrônicos.

Funcionário de uma casa noturna, James Johnson foi internado às pressas em uma UTI após começar a vomitar sangue, decorrente de um ano de uso do aparelho, ficando em coma por duas semanas, lutando contra uma pneumonia bilateral.

Segundo o portal britânico The Sun, o problema na saúde do jovem, pai de um bebê, teria sido causada por produtos químicos de cigarro eletrônico que entraram em seus pulmões. Ele ficaria sob cuidados médicos por conta de seu pulmão ter "colapsado", decorrente do hábito de fumar durante seus longos turnos durante a madrugada — chegando ao ponto de um cigarro eletrônico durar apenas dois dias.

Ainda em recuperação dos problemas, ele conta que foi avisado que "morreria antes dos 40 anos" caso continuasse com o vício.

"Leia sobre o que você está fumando antes de fumar. Não pense que por causa da sua idade isso não vai acontecer com você. Eu tinha apenas 20 anos e quase perdi minha vida", recomendou o jovem.

O mal-estar que levou James ao hospital ocorreu no ano passado, quando começou a vomitar sangue. Ele conta que não tem mais recordações do que aconteceu em seguida, só lembra de acordar logo após o coma, momento em que não lembrava quem era sua companheira e nem mesmo que tinha uma filha.

"Para ser honesto, estou feliz por ter descoberto agora, porque isso poderia ter acontecido em 10 ou 20 anos, e meu corpo não estaria em condições de sobreviver. Eu trabalhava 17 horas por dia e estava constantemente acordado, então eu vaporizava muito. Não se fala sobre os problemas da vaporização — é ignorado", lamentou.

Após alguns meses, James recebeu alta e, no momento, tem um de seus pulmões funcionando normalmente. Recuperado do trauma, ele participará de um evento de boxe beneficente para arrecadar dinheiro, que será destinado ao Cancer Research UK, entidade voltada para o estudo do câncer.

