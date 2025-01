Ovo aumenta colesterol? Nutricionista recomenda que alimento pode ser consumido em qualquer refeição

A- A+

Manter uma dieta equilibrada é essencial para a saúde, e há um alimento que há muito tempo gera controvérsia: o ovo, que pode ser consumido no café da manhã, no almoço ou no jantar.

Sobre esse tema, o renomado nutricionista Robin DeCicco utilizou suas orientações em entrevista à Fox News.

Um especialista abordou uma opinião extremamente difundida: o ovo aumenta o colesterol? De forma direta, ela afirmou: "Durante décadas, cardiologistas e médicos nos ensinaram a evitar ovos ou a consumir apenas uma gema por semana, pois poderiam aumentar o colesterol. No entanto, muitos estudos recentes mostram que, na verdade, os ovos podem melhorar o colesterol ruim".

Após desfazer essa crença, DeCicco ofereceu dicas para o consumo saudável de ovos. "Os ovos são ricos em proteínas e representam uma fonte acessível desse nutriente. Já o queijo e a manteiga possuem altos níveis de gorduras saturadas. Por isso, eu recomendo fazer omeletes ou fritadas com muitos vegetais, que são ricos em fibras."

Os vegetais sugeridos pela dieta incluem cogumelos, espinafre, pimentões, aspargos e abacate, que ajudam a aumentar a sensação de saciedade até a próxima refeição.

Quais alimentos podem substituir o ovo para uma alimentação mais saudável?

DeCicco alertou sobre dois alimentos que, quando consumidos em excesso, podem ser seguros: a manteiga e o queijo, ambos ricos em gorduras. “É preciso ter muito cuidado com esses alimentos”, enfatizou.

Ela também abordou escolhas para almoços e jantares, já que muitas pessoas preferem acompanhar carnes (bovina, frango, peixe ou porco) com ovos ou batatas fritas. "Muita gente adora comer batatas fritas com ovos, mas, na maioria das vezes, elas são preparadas em óleo vegetal, o que aumenta automaticamente a quantidade de calorias e gorduras saturadas".

Como alternativa, um nutricionista sugere trocar batatas fritas por batatas cozidas sem casca ou por uma combinação de batatas assadas com ovos. "Isso proporcionará mais fibras e evitará frituras. Nossas escolhas alimentares são cíclicas e direcionadas diretamente o que desejaremos comer no próximo dia, além de influenciar nossa produtividade no trabalho", concluiu.

Veja também