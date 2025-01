A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Acabaram os ovos! Gracyanne prepara refeição com carne e frango após falta do item A musa fitness recorreu a proteína de frango e carne moída para a refeição

"Acabou! Não tem mais não". Foi assim que Gracyanne Barbosa lamentou o fim dos ovos do VIP no BBB 25, nesta quinta (16).



A ginasta Daniele Hypolito acompanhava a desolação da musa fitness.



"Você já tinha falado que estava com fome. E você deve estar com bastante, né? Você está controlando bastante, principalmente, a questão do ovo", comentou Hypolito.

No entanto, Gracyanne disse ter uma alternativa: "Tem frango ali".



Mais tarde, a sister preparou um prato com arroz e carne moída, e, em seguida, um frango na frigideira. Será que ela vai conseguir se virar e quanto malabarismo Gracyanne terá que fazer para suprir sua dieta?

Veja também