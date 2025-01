A- A+

Saúde e lazer Esportes de praia: conheça as modalidades, dicas para iniciar e cuidados durante a prática Conheça as opções de "esportes de praia" para praticar, os cuidados para a realização das atividades e lugares que oferecem treinamento

A praia, que comumente está ligada aos momentos de lazer, também é sinônimo da prática de esportes. Com o verão no ápice, a ideia pode funcionar perfeitamente.

Na edição deste fim de semana, a Folha de Pernambuco apresenta opções de "esportes de praia" para praticar, os cuidados para a realização das atividades e lugares que oferecem treinamento. Confira dicas essenciais para iniciar ou se aprimorar na modalidade escolhida.

O que são esportes de praia?

Como o nome sugere, essas modalidades são praticadas na praia ou em quadras de areia. A categoria inclui atividades que são realizadas ao longo do ano, mas recebem maior procura durante os meses mais quentes do ano. Geralmente são praticadas ao ar livre, muitas vezes ao sol, e que podem envolver ambientes aquáticos.

Entre as atividades estão o surfe, vôlei de praia, futevôlei, beach tênis e frescobol. Aliado à participação nessas práticas esportivas está o estímulo cardiovascular, o crescimento da força muscular, além do aumento da produção de vitamina D - causada pela exposição ao sol.

Também é importante ressaltar que, além dos benefícios físicos, a participação nas atividades pode desenvolver a sociabilização, aliviar o estresse e amenizar a ansiedade.

De acordo com a doutora em Educação Física Maria Júlia Lyra, não há idade mínima ou idade limite para praticar atividades esportivas, mas é importante que o primeiro contato seja acompanhado de um profissional e que traga bem-estar.

Maria Júlia Lyra, doutora em Educação Física - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Em relação ao 'até quando pode fazer', a gente não tem isso muito bem estabelecido. Idosos também podem praticar esportes. Mas a gente precisa ter atenção, principalmente àquelas pessoas que estão iniciando. Por isso é importante o acompanhamento de um profissional de Educação Física, porque ele vai conseguir identificar e saber qual é a duração e a intensidade daquela atividade mais adequada”, explica.

Para os iniciantes, Maria Júlia alertou o profissional de educação física precisará ficar atento às reações dos alunos durante as atividades, a fim de alertar sobre a necessidade de um acompanhamento médico.

"Na população em geral, não é necessário fazer um exame prévio para participar de uma prática (esportiva). O profissional de educação física, que é habilitado para fazer uma identificação dentro de qualquer modalidade esportiva, vai conseguir identificar alguma condição que haja necessidade da intervenção de outro profissional de saúde. Se você tiver alguma condição preexistente, é importante que passe pelo profissional médico para ter uma autorização", alerta.

Surfe

Na Ivan Silva Surf School, criada pelo bicampeão pernambucano Ivan Silva, as aulas acontecem na praia de Maracaípe, no Litoral Sul do Estado, e recebe alunos de diferentes idades.

"Temos alunos de 5 até 75 anos. Para começar no surfe não precisa saber nadar. A gente adapta as aulas ao nível do aluno, com aula teórica na areia, passo a passo, e acompanhamos ele. É importante ter todo o material adequado porque isso ajuda no desenvolvimento do aluno", explica.

As aulas comandadas por Ivan tem duração de uma hora. Contudo, o atleta e professor explica que a adaptação acontece para adequar ao perfil do aluno.

Surfe proporciona benefícios para praticante como confiança, correção dos movimentos e melhora da postura Foto: Cortesia/Arquivo pessoal

"A duração da aula é de uma hora mas, às vezes, é muito para algumas pessoas, pois exige muito do corpo; ou o mar também está agitado, tem um pouco mais de corrente e acaba cansando. Nesses casos, a gente reduz um pouco. Tem alunos que já passaram por problemas no joelho, tem alguma limitação. A gente vai trabalhando de acordo com cada pessoa", esclarece.

Ivan relembra que o aumento da procura pelas aulas aconteceu após o fim das medidas restritivas em virtude da pandemia da Covid-19, quando as atividades ao ar livre voltaram ser liberadas. O surfista reforça que os benefícios relacionados ao esporte impulsionou a procura.

"Teve uma fase da pandemia em que os médicos indicavam atividades ao ar livre e o surfe cresceu muito. Logo em seguida tivemos as Olimpíadas, com Ítalo Ferreira campeão, tendo um aumento muito grande no geral. O surfe traz segurança para o aluno, correção dos movimentos, postura, o aumento da confiança. A prática do surfe desenvolve muitas partes do corpo, além do equilíbrio e da flexibilidade", relembra.

Vôlei de praia

O vôlei de praia surgiu a partir de uma derivação do vôlei de quadra. As partidas podem ser disputadas com no mínimo dois participantes de cada lado.

Bastante popular e que já rendeu várias medalhas olímpicas ao Brasil, a modalidade desperta benefícios como a socialização, mas também requer o desenvolvimento de resistência física.

"A questão da socialização, do companheirismo é um dos grandes desenvolvimentos deles. Esportes em areia demandam um pouco mais de energia, da parte física. Até a pessoa se acostumar com essa parte física, adquirir condicionantes que levem ela a ter mais conforto, leva um pouco mais de tempo", disserta a professora do projeto Prainha, Viviane Figueredo.

Vôlei de praia possibilita socialização, mas requer resistência física Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

De acordo com Viviane, a procura pelas aulas aumentam durante o verão, já que o tempo favorece a prática de esportes na areia.

"Temos turmas pela manhã e noite, com até 20 pessoas por turma. Durante o verão, a gente tem uma demanda maior, até porque o tempo favorece a prática dos esportes de areia. A gente sempre aconselha muita hidratação, proteção uv e uso do protetor solar", reforça a profissional.

Futevôlei

O futevôlei é praticado na areia e une fundamentos do futebol e do vôlei de praia. A atividade costuma ser praticada em espaços semelhantes às quadras do vôlei de praia.

"O futevôlei não é um esporte fácil, mas dá para todo mundo praticar. É necessário um pouco de dedicação. Quem não é acostumado com areia vai sentir um pouco a diferença de andar na areia e no piso mais rígido", explica o professor Felipe Torres, do Prainha.

Todas as pessoas podem praticar futevôlei, mas esporte exige dedicação Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Torres conta que o projeto oferece acompanhamento de um profissional, que direciona o aluno para turmas desde o grupo iniciante ao avançado.

"Temos iniciante, intermediário e avançado, e a turma feminina também. Geralmente as turmas têm entre 10 a 12 pessoas, com treinos de uma hora. Sempre começamos as aulas com aquecimento preparatório, em que fazemos os movimentos que vamos utilizar durante a prática do exercício em si. Fazemos antes para preparar o corpo, sair daquele estado de repouso e conseguir executar melhor os movimentos", esclarece o profissional.

Felipe Torres reforça os benefícios do futevôlei, mas alerta para os cuidados durante a prática diante das altas temperaturas no verão Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O professor reforça os benefícios do futevôlei, mas alerta para os cuidados durante a prática diante das altas temperaturas no verão.

"Tem a questão do grupo, então a pessoa já se sente enturmada. Passamos exercícios de coordenação, porque o esporte é praticado na areia. Os fundamentos do futevôlei usam a cabeça, ombro, peito e as pernas. No verão a procura aumenta, todo mundo quer ir à praia, mas o sol castiga. Então, recomendamos ingerir muita água e passar protetor solar", recomenda.

Beach Tennis

Apesar de recente, o esporte tem conquistado alunos e atletas ao redor do mundo. De acordo com Erick Menezes, professor, atleta profissional formado em Educação Física e criador do projeto Beach Tennis Recife, a modalidade ganhou ainda mais reconhecimento em Pernambuco após a pandemia de Covid-19.

"Agregador", beach tennis é uma modalidade que consegue contemplar todas as idades e níveis técnicos Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"O projeto começou há dez anos. Inicialmente era um esporte bastante desconhecido aqui e começou com grupos pequenos. O 'boom' foi pós-pandemia, porque é um esporte ao ar livre, com pouco contato físico. Hoje é um sucesso absoluto, tem competição todo final de semana. O aumento dos praticantes é justamente essa questão da promoção da saúde junto com o hobbie", relembra.

Ainda segundo Erick, os treinos têm duração de 1h a 1h30, e são adaptados ao nível técnico do aluno. No projeto são oferecidas aulas no nível iniciante, intermediário e avançado, além de atividades com participantes de níveis diferentes.

"Na maioria das vezes, a gente divide por nível técnico. Os treinos são adaptados ao nível técnico do atleta. Se a turma for mesclada, fazemos aulas independente do nível técnico e da idade, já que o esporte é bastante agregador e consegue contemplar todas as idades e níveis técnicos", explica.

Durante o período de altas temperaturas, o profissional esclarece que a recomendação é reforçar a hidratação, a proteção solar e a alimentação saudável.

"Em relação à adaptação ao verão, muitos atletas competem, e essas competições acontecem nessa época. Então eles precisam estar acostumados. O cuidado que a gente passa é bastante hidratação, desde o início até o pós-treino. Também é importante a proteção solar, a roupa com proteção UV e a alimentação", afirma.

Confira as recomendações para praticar esportes de praia Foto: Greg/Folha de Pernambuco

Confira locais para praticar esportes de praia:

Prainha (prainhaa_)

Local: Rua Poeta Manoel Bandeira, Imbiribeira

Rua Ernani Braga, 555, Madalena

Centro de Treinamento Caio Lopes (ctcl_voleibol)

Local: Avenida Boa Viagem, 3440, próximo ao quiosque 24

Centro de Treinamento Fabiano Melo (ctfm_volei)

Local: Praia de Boa Viagem, em frente ao Edifício Debret, 3416

CT Recife Futevôlei (ctrecifefutevolei)

Local: Avenida Boa Viagem, 3500

Beach Tennis Recife (btrecife)

Local: Rua José da Silva Lucena, 400, Boa Viagem

FPS Sports (fpssportspe)

Local: Avenida Mascarenhas de Morais, Imbiribeira

Ivan Silva Surf School (ivansurfschool)

Local: Próximo aos Xalés de Maracaipe, Praia de Maracaipe

Nathalia Barrote Surf (nathaliabarrotesurfcoach)

Local: Rua Val Trinta e Sete, 356, Praia do Paiva

Veja também