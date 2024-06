A- A+

Estônia Estônia terá novo premiê, atual irá chefiar Relações Externas da União Europeia O substituto de Kaja Kallas, primeira premiê mulher do país, foi escolhido neste sábado (29) e aguarda aprovação do presidente Alar Karis

O Partido da Reforma, sigla governista de centro-direita da Estônia, escolheu neste sábado, 29, o ministro do Meio Ambiente, Kristen Michal, para substituir Kaja Kallas como primeiro-ministro. A premiê que deixa agora o posto será a nova chefe da política externa da União Europeia.

A decisão de nomear Michel foi unânime, após reunião fechada do conselho governante do partido, apenas dois dias após a UE eleger Kallas como nova chefe de suas Relações Exteriores. Kallas, a primeira mulher a ser premiê na Estônia, ocupava o cargo desde janeiro de 2021 e atualmente comanda um governo de coalizão tripartite. Sob sua liderança, o Partido da Reforma teve uma vitória forte na eleição geral de 2023.





O nome de Michal terá de ser aprovado pelo presidente do país, Alar Karis, e pelo Parlamento, de 101 membros onde a coalizão governista tem maioria folgada.



Durante o governo de Kallas, a Estônia tem sido um dos países europeus que mais se expressaram a favor da Ucrânia, depois da invasão da Rússia iniciada em fevereiro de 2022. Michal afirmou em comunicado que a segurança nacional continuará a ser tema crucial para o novo gabinete do país, de 1,3 milhão de habitantes e que tem fronteira com a Rússia.

