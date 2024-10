Estudante de medicina suspeito de atropelar e matar a própria mãe já foi detido por exercício ilegal

A- A+

O estudante de medicina Carlos Eduardo Aquino, de 24 anos, suspeito de atropelar e matar a própria mãe, Eliana Lima Tavares, de 59 anos, em Campos dos Goytacazes, na última segunda-feira, já foi detido por exercício ilegal da profissão.



Eliana Lima Tavares foi atropelada na Avenida Francisco Lamego, no bairro Jardim Carioca, em Guarus (Campos dos Goytacazes), e não resistiu.

O episódio de exercício ilegal da profissão aconteceu em Cambuci e tem registro no Tribunal de Justiça.

Já no episódio do atropelamento, ocorrido nesta semana, Carlos Eduardo dirigia um carro da marca Citröen e, com a batida, sofreu uma lesão na face. A batida também atingiu outro carro, onde estavam cinco pessoas.



Após o caso, o suspeito foi encaminhado para o Hospital Ferreira Machado e é vigiado pela polícia. O caso é acompanhado pela 146ª DP (Guarus).

