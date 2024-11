Estudante de oito anos é o único representante de Pernambuco em disputada premiação do ITA

A- A+

Heitor Bezerra Gusmão, de 8 anos, está prestes a realizar o sonho de conhecer o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Polo Aeroespacial Brasileiro, em São José dos Campos, São Paulo. Único representante de Pernambuco entre os dez estudantes selecionados no país, ele foi escolhido para visitar o centro de ensino superior e pesquisa vinculado à Força Aérea Brasileira, após ser aprovado na fase final do Prêmio Sócios-Mirins, promovido pela Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA). O concurso visa identificar e incentivar jovens de 7 a 14 anos que se destacam em Ciências e Tecnologia, incentivando-os como futuros divulgadores científicos.

Heitor, estudante do Colégio GGE Boa Viagem, garantiu a vaga na visita ao apresentar, durante a entrevista final do prêmio, um projeto de engenharia representado por uma maquete.

“Me senti feliz demais. Foi muito difícil. Não pensei em ganhar o prêmio. Chegando lá, vou querer ver tudo, aprender tudo e conhecer outras pessoas que gostam de ciência, como eu”, disse.

A viagem, marcada para o próximo sábado (9), será acompanhada por sua mãe, com custos cobertos pelos patrocinadores do evento.

A relação de Heitor com a ciência é antiga, apesar de sua pouca idade. Desde cedo se interessou por astronomia, matemática e olímpiadas do conhecimento. Chegou a ter festas de aniversário com temas como planetas e até tabela periódica, uma curiosidade recente. Vez ou outra, surpreende os pais, que são pernambucanos, com perguntas difíceis, “Procuramos sempre buscar fontes confiáveis para respondê-lo. Temos essa preocupação” afirmou a mãe Edileuza Gusmão. Livros de ciência e temas variados enchem o quarto do garoto, sempre atrás de conhecimento.

O pai, Erasmo de Melo Gusmão, engenheiro da Petrobras e ex-aluno do Colégio GGE, compartilha do entusiasmo do filho pelas ciências. Quando mais jovem, Erasmo também sonhava com o vestibular do ITA e fez parte da turma preparatória do colégio. Hoje, ele vê Heitor possivelmente seguir um caminho semelhante, embora o menino ainda esteja decidindo sua futura carreira.

"Muitas pessoas ainda vão decidir, e eu sou uma delas. Tem muitas profissões que parecem ser muito legais. Mas, para mim, quero ser engenheiro”, contou Heitor.

