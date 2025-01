Estudantes da UFPE são premiados em concurso nacional de TCCs na área da Ciência da Informação

A- A+

Promovido anualmente pela Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (Abecin), o Concurso TCC Abecin 2024 premiou dois estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A egressa do curso de bacharelado em Biblioteconomia, Júlia Raquel Farias da Costa, e o bacharel formado em Gestão da Informação, Rubem José Barbosa Damasceno Neto, conquistaram o primeiro lugar na premiação em seus respectivos cursos.

Além dos alunos, também foram premiados os professores responsáveis pela orientação dos trabalhos. São eles: Daniela Eugênia Moura de Albuquerque, que orientou Júlia Raquel; e Rinaldo Ribeiro de Melo, orientador de Rubem José.

Com o título "As veredas da informação e a efemeridade da tradição oral: o papel informativo do Girô nos equipamentos informacionais da Região Nordeste do Brasil", o trabalho de Júlia foi escolhido por unanimidade e ganhou nota máxima por todos os avaliadores.

Já o trabalho de TCC desenvolvido por Rubem José recebeu o título "O impacto do profissional de informação em clubes de futebol de pequeno porte".

Entenda como funciona a premiação

O Concurso TCC Abecin 2024 é promovido de forma anual e recebe as inscrições dos trabalhos de TCCs defendidos entre junho de 2023 a maio de 2024.

Para participar, é preciso que os trabalhos tenham sido desenvolvidos por discentes dos cursos de graduação em Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Gestão da Informação e Museologia.

A premiação confere reconhecimento em nível nacional e regional aos melhores trabalhos desenvolvidos na área de Ciência da Informação no nível de graduação.

Além disso, o prêmio permite que seja apresentado um panorama das tendências em pesquisa desenvolvidas em Ciência da Informação. A premiação funciona como um incentivo à divulgação dos conhecimentos produzidos nas universidades e ao fortalecimento da atuação dos docentes e das escolas da área.

