ORGULHO Estudantes do IFPE conquistam bronze na Olimpíada Nacional em História do Brasil Equipe foi a única de escola pública de Pernambuco a conquistar uma medalha na competição

A equipe Pernambuqueiros, formada pelos estudantes do 1º período de Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Recife – Maria Carolina Lopes, Maria Fernanda Ferreira e Pedro Barreto Falcão – com orientação da professora Leda Correia, conquistaram medalha de bronze na final da 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada no último final de semana (24 e 25/08), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

Trio de amigos disputou a 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) | Foto: Divulgação

A equipe também leva o feito de ser a única escola pública de Pernambuco a conquistar uma medalha na competição.

A ONHB é promovida anualmente pela Unicamp, sendo voltada para estudantes dos ensinos fundamental e médio. A olimpíada foi composta de seis etapas virtuais e da etapa final realizada de forma presencial.

No total, cerca de 51 mil grupos de todo o País, cada um com três estudantes, participaram dessas competições virtuais durante cinco semanas, entre os meses de maio e junho, cumprindo várias atividades e uma prova por semana.

Para a etapa final da olimpíada, foram convocadas 340 equipes, sendo 31 de Pernambuco. Elas tiveram que realizar uma prova dissertativa sobre a repatriação do Manto Tupinambá, do século 16, que se encontrava no Museu Nacional da Dinamarca e foi entregue ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, em julho deste ano.

Além disso, os estudantes tiveram que refletir sobre questões da cultura material. Dos grupos participantes, 81 receberam medalhas, sendo o destaque para o Nordeste, que conquistou 54.

De Pernambuco, foram 14 equipes medalhistas, sendo 13 de escolas particulares e apenas uma de escola pública, a equipe Pernambuqueiros do IFPE Recife.

“Foi um sentimento incrível, no primeiro período, conseguir representar o IFPE em uma olimpíada tão nobre e enriquecedora”, destacou Carolina Lopes. A estudante conta que a admiração pela disciplina de história a motivou a participar da Olimpíada. “Meu pai é professor de história, então tive a quem puxar. Os benefícios acadêmicos que a olimpíada me acarretaria também contribuíram", completou.

Já o interesse em estudar de perto a história do Brasil, aprendendo mais sobre os acontecimentos e encantos do País foi o que levou Pedro a participar da competição.

“Mostramos e provamos ao Brasil o poder que há na educação pública federal de Pernambuco, ao sermos a única equipe de escola pública do nosso estado a conseguir uma medalha”, ressaltou com emoção.

Maria Fernanda, a terceira integrante da equipe, relembra que já havia participado de outras olimpíadas na antiga escola em que estudava, mas nunca tinha conseguido ir tão longe.

“Esse ano eu senti uma vontade muito maior de me dedicar pra alcançar esse objetivo. Foi muito mais que só acertar, foi uma amizade que foi criada, um vínculo muito forte entre nós”.

Aprendizado valioso

Para a professora Leda, a ONHB é uma experiência ímpar na aprendizagem em história e na construção de um saber histórico que amplia a capacidade de análise crítica da realidade, além de possibilitar que o conhecimento produzido nas universidades cheguem na educação básica.

“Ao participar de uma olimpíada como essa, os estudantes são provocados a pensar historicamente, a desenvolverem sua consciência histórica e a perceber que a construção do saber histórico também exige uma mobilização de outros conhecimentos, pois a olimpíada traz isso muito claro, a perspectiva da interdisciplinaridade” , diz ela.

