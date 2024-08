A- A+

Basquete Astro do Brasil na Olimpíada, Caboclo vai fazer teste em time da NBA Ala-pivô treinará no Golden State Warrios; seu ex-clube Partizan cobra um milhão de dólares pela sua saída

O ala-pivô brasileiro Bruno Caboclo, que foi um dos grandes destaques da seleção na Olimpíada de Paris-2024, vem sendo especulado em times da NBA desde o final da competição.

Um interesse do Cleveland Cavaliers surgiu há cerca de duas semanas, mas não houve acordo. Agora, o atleta irá realizar uma semana de treinamento no Golden State Warriors, e caso assine pela franquia, pode ser colocado na justiça pelo seu ex-clube, o Partizan NIS.

Segundo o jornal sérvio Mozzart Sport, a equipe do país teia assinado um vínculo com o brasileiro de um ano mais outro opcional do time, ou seja, o contrato só seria renovado caso a equipe quisesse. No entanto, Caboclo, após o final do ciclo olímpico, começou a negociar com outras franquias mesmo ainda vínculo ao Partizan.

O caso já está sob arbitragem da FIBA. O brasileiro apresentou argumentos de que o clube não lhe pagou e, por isso, pode sair como agente livre, enquanto os sérvios argumentam que ele abandonou a equipe sem autorização antes da final Superliga nacional, contra o Estrela Vermelha, em junho.

Na época, Caboclo alegou que viajaria à Flórida, nos Estados Unidos, para participar de uma audiência por conta do seu filho, de cinco anos. O Partizan se incomodou com o fato de ter feito a viagem sem a aprovação prévia.

Com isso, a equipe sérvia alega que ele violou o regulamento disciplinar. A decisão da FIBA pode afetar uma eventual compensação que o Partizan receberia, já que havia um acordo de um milhão de dólares caso o brasileiro encontrasse um acordo com a NBA.

Ele e seu agente, Daniel Hazan, trabalham para rescindir seu contrato com o clube sem indenização.

Ainda de acordo com o empresário, em entrevista ao jornal sérvio Sportando, o ala-pivô vai treinar com o Golden State Warriors até quinta-feira (29). Caboclo ainda recebeu uma proposta do Hapoel Tel Aviv, de Israel. A equipe estaria disposta a pagar R$ 10.4 milhões por uma temporada.

O brasileiro foi draftado em 2014 pelo Toronto Raptors, e passou a maior parte dos primeiros anos jogando na G-League — liga de desenvolvimento da NBA. Além dos Raptors, teve passagens curtas por outras equipes como Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Houston Rockets. Ele não conseguiu se firmar na liga.

O ala-pivô também jogou no basquete europeu, incluindo uma breve passagem pelo Limoges CSP, da França, em 2021. Na Liga Nacional de Basquete (NBB), no Brasil, defendeu o São Paulo FC, também jogou na liga de Porto Rico pelo Capitanes de Arecibo e na Alemanha pelo ratiopharm Ulm

