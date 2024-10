Estudantes pernambucanos irão representar o Brasil em competição da NASA

A- A+

Um dos maiores polos de inovação e tecnologia do mundo vai receber, entre os dias 11 e 20 deste mês, 18 estudantes pernambucanos no Johnson Space Center da Nasa, em Houston, maior cidade do Texas, para o evento HackNav, nos Estados Unidos. Eles foram selecionados para participar de uma semana de competições com jovens de diversas partes do mundo em atividades de robótica, engenharia, logística e matemática.

O programa é uma imersão no cotidiano da Nasa. Além das competições, os estudantes terão a oportunidade de conversar com engenheiros, astronautas e demais profissionais que atuam no centro de treinamento, tirarando dúvidas sobre questões técnicas e o dia a dia de descobertas e inovações no local. Ao final da semana, as equipes vencedoras serão escolhidas e todos receberão seus certificados de participação da semana de intercâmbio no Johnson Space Center.

Entre os escolhidos, 11 alunos são estudantes do Colégio GGE em Petrolina que integram os projetos Hands-On, que incluem robótica, cultura maker e a vivência dos laboratórios.

"Essa metodologia é um diferencial no currículo desses estudantes e fez com que eles fossem selecionados para representar o Brasil nessa experiência única, que irá contribuir sobremaneira com o empoderamento tecnológico e com o pensamento inovador desse grupo”, afirmou o diretor do GGE Petrolina, Ricardo Diniz.

Das unidades do Recife, três estudantes viajarão para a experiência. Um deles é José Elton Marinho Da Luz, de 17 anos, do GGE Aldeia.

“Eu conheci o programa de ir para a Nasa quando um representante da viagem foi apresentar o projeto na minha sala. Na mesma hora, achei a viagem e os conhecimentos envolvidos muito interessantes. Já estive nos Estados Unidos duas vezes e gosto muito de lá, mas será a primeira vez que visitarei Houston, o que me deixa muito animado, principalmente para conhecer a Nasa. Já fiz algumas aulas de robótica e também quero me preparar mais na área de liderança. Estou ansioso para a viagem e sempre em busca de novas experiências”, afirmou ele, que é fã de astronomia.

Diniz também destaca que o HackNav é um passo importante para o futuro dos alunos e que eles já apresentam o desejo de cursar o ensino superior em instituições de ensino fora do país.

“Com o certificado que eles irão receber da Nasa, ao ingressar no programa de Graduação no Exterior, desenvolvido pelo GGE, eles terão essa experiência inédita em seus currículos acadêmicos que serão avaliados por universidades no exterior. Essa semana de intercâmbio será um marco na vida dos nossos estudantes e por isso estamos muito orgulhosos”, finalizou.

Além de Elton, viajarão da capital pernambucana Pedro José de Paiva Ribeiro e Joana da Mota Silveira Carvalho. Também irão alunos das unidades GGE Caruaru e João Pessoa, na Paraíba.



