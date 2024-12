A- A+

CIÊNCIA Estudo quantifica a velocidade do pensamento humano: 10 bits por segundo; entenda Os pesquisadores também descobriram a velocidade dos sistemas sensoriais do corpo

Os mistérios do cérebro estão pouco a pouco sendo desvendados por cientistas. Desta vez, a pergunta "Com qual velocidade um ser humano processa um pensamento?" foi finalmente respondida em um estudo publicado nesta terça-feira (17) na revista científica Neuron.

E a velocidade exata é de uma taxa de 10 bits por segundo. Para efeito de comparação, uma conexão Wi-Fi pode processar 50 milhões de bits por segundo.



Além disso, os pesquisadores descobriram que os sistemas sensoriais, isto é, o conjunto de órgãos e receptores que captam estímulos do ambiente e do corpo, coletam dados sobre os ambientes ao seu redor a uma taxa de um trilhão de bits por segundo, o que é 100 milhões de vezes mais rápido do que os processos de pensamento.

"Este é um número extremamente baixo. A cada momento, estamos extraindo apenas 10 bits do trilhão que nossos sentidos estão captando e usando esses 10 para perceber o mundo ao nosso redor e tomar decisões. Isso levanta um paradoxo: o que o cérebro está fazendo para filtrar todas essas informações?", questiona Markus Meister, coautor e professor na Divisão de Biologia e Engenharia Biológica do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, em comunicado.

Na teoria da computação, um bit (abreviação de binary digit, ou dígito binário, traduzido do inglês) é a menor unidade de informação capaz de ser transmitida ou enviada por um computador. Para usar esta medida, foram calculados diversos comportamentos humanos como ler, escrever, jogar e resolver cubos mágicos.

"Nossos ancestrais escolheram um nicho ecológico onde o mundo é lento o suficiente para tornar a sobrevivência possível. Na verdade, os 10 bits por segundo são necessários apenas nas piores situações, e na maioria das vezes nosso ambiente muda em um ritmo muito mais vagaroso", escreveram os autores.

De acordo com o estudo, isso pode ser uma consequência da maneira como o cérebro evoluiu com o passar do tempo. Isto é: de um sistema simples voltado apenas para navegação, que prioriza se mover em direção à comida e longe de predadores ao que temos hoje, para uma multiplicidade de caminhos a seguir, o que explicaria a capacidade de "um pensamento por vez" atual.

"O pensamento humano pode ser visto como uma forma de navegação por um espaço de conceitos abstratos", diz o artigo.

