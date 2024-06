A- A+

SAÚDE Estudo revela riscos à saúde cardíaca de beber álcool no avião; cientistas pedem restrição Combinação reduz a quantidade de oxigênio no sangue e aumenta a frequência cardíaca por um período prolongado

A combinação de álcool e pressão na cabine do avião pode ameaçar a saúde cardíaca dos passageiros, especialmente em voos de longa distância, sugere o primeiro estudo desse tipo, publicado na revista científica Thorax. A dupla reduz a quantidade de oxigênio no sangue (SpO2) e aumenta a frequência cardíaca por um período prolongado. Esse efeito acontece até mesmo em jovens e saudáveis.

Quanto maior for o consumo de álcool, maiores poderão ser estes efeitos, especialmente entre os passageiros mais velhos e aqueles com condições médicas pré-existentes. Os pesquisadores sugerem que agora pode ser uma boa hora para considerar a restrição do acesso ao álcool a bordo em voos longos.

A pressão atmosférica diminui exponencialmente com a altitude, causando uma queda no nível de saturação de oxigênio no sangue para cerca de 90% (73 hPa) em passageiros saudáveis em altitude de cruzeiro, explicam os investigadores. Uma queda adicional na saturação de oxigênio no sangue abaixo deste limiar é definida como hipóxia hipobárica – ou baixo nível de oxigênio no sangue em altitudes mais elevadas.





O álcool relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, aumentando a frequência cardíaca durante o sono, um efeito semelhante ao da hipóxia hipobárica. Os pesquisadores queriam descobrir se a combinação de álcool mais a pressão da cabine em altitude de cruzeiro poderia ter um efeito aditivo nos passageiros adormecidos.

No estudo, eles dividiram aleatoriamente 48 pessoas com idades entre 18 e 40 anos em dois grupos estratificados por idade, sexo e IMC. Metade foi designada para um laboratório de sono sob condições normais de pressão atmosférica (nível do mar) e a outra metade, para uma câmara de altitude que imitava a pressão da cabine em altitude de cruzeiro (2.438 m acima do nível do mar).

Doze pessoas em cada grupo dormiram 4 horas sem beber álcool, enquanto 12 dormiram 4 horas bebendo álcool durante 1 noite, seguidas de 2 noites de recuperação e depois mais uma noite em que o processo foi revertido.

Os participantes beberam o equivalente a 2 latas de cerveja (5%) ou 2 copos de vinho (175 ml, 12%) em vodca pura às 23h15, e seu ciclo de sono, saturação de oxigênio e frequência cardíaca foram monitorados continuamente até as 4h. A análise final incluiu os resultados de 23 pessoas no laboratório do sono e 17 na câmara de altitude.

Os resultados mostraram que a combinação de álcool e pressão simulada na cabine em altitude de cruzeiro provocou uma queda na saturação de oxigênio para uma média de pouco mais de 85% e um aumento compensatório na frequência cardíaca para uma média de quase 88 batimentos/minuto durante o sono.

Isto se compara a pouco mais de 88% de saturação de oxigênio e pouco menos de 73 batimentos/minuto entre aqueles que dormem na câmara de altitude e não beberam álcool.

Entre aqueles que beberam álcool no laboratório do sono, os números equivalentes foram pouco menos de 95% de saturação de oxigênio e pouco menos de 77 bpm de frequência cardíaca e pouco menos de 96% e pouco menos de 64 bpm para aqueles que não beberam.

Os níveis de oxigênio abaixo da norma clínica saudável (90%) duraram 201 minutos com a combinação de álcool mais pressão simulada de cabine em altitude de cruzeiro. Isto se compara a um período de 173 minutos sem álcool e 0 minutos com e sem álcool em condições de laboratório do sono.

O sono mais profundo (estágio N3 do ciclo do sono) foi reduzido para 46,5 minutos sob a exposição combinada de álcool e pressão simulada na cabine de avião, em comparação com ambas as condições do laboratório do sono: após o álcool, 84 minutos; sem álcool, 67,5 minutos.

O período de sono REM também foi mais curto entre aqueles expostos à hipóxia hipobárica e ao álcool. Tanto o sono profundo quanto o REM são fases importantes dos estágios recuperativos do sono.

As limitações do estudo incluem o fato da amostra ser pequena e de os participantes serem jovens e saudáveis, por isso não refletem a população em geral. Além disso, os participantes dormiram em posição supina, um luxo normalmente concedido apenas aos que voam em primeira classe ou executiva, pelo que as conclusões podem não se aplicar igualmente à maior parte dos passageiros de avião que voam na classe econômica, acrescentam.

"Em conjunto, estes resultados indicam que mesmo em indivíduos jovens e saudáveis, a combinação da ingestão de álcool com o sono em condições hipobáricas representa uma pressão considerável sobre o sistema cardíaco e pode levar à exacerbação dos sintomas em pacientes com doenças cardíacas ou pulmonares", afirmam os autores.

Esses efeitos podem ser ainda maiores em pessoas mais velhas, sugerem os pesquisadores, acrescentando: “Os sintomas cardiovasculares têm uma prevalência de 7% das emergências médicas a bordo, com a parada cardíaca causando 58% dos desvios de aeronaves”.

Eles ressaltam que profissionais, passageiros e tripulantes "devem ser informados sobre os riscos potenciais, e pode ser benéfico considerar a alteração dos regulamentos para restringir o acesso a bebidas alcoólicas a bordo dos aviões”.

Veja também

Espanha Ilhas Baleares querem frear o turismo em massa