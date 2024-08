EUA alerta para resposta "severa" se Irã transferir mísseis para Rússia

A- A+

Os Estados Unidos alertaram o Irã nesta segunda-feira (12) sobre as consequências de armar a Rússia e afirmaram que foram informados de que Teerã fornecerá centenas de mísseis balísticos a Moscou.

"Estamos preparados para dar uma resposta rápida e severa se o Irã seguir em frente com a transferência de mísseis balísticos, o que, em nossa opinião, representaria uma escalada dramática no apoio do Irã à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, a repórteres.

Segundo Patel, os relatórios nas mãos dos Estados Unidos indicam que o Irã planeja "entregar centenas de mísseis balísticos à Rússia".

Moscou recorreu a países sob sanções internacionais, incluindo a Coreia do Norte, em busca de equipamento militar para reforçar as suas operações na Ucrânia.

Os Estados Unidos já impuseram sanções aos fornecedores de drones iranianos para a Rússia.

"As autoridades iranianas também continuam negando o fornecimento de UAV (aparelhos aéreos não tripulados) à Rússia quando a evidência é clara para o mundo de que a Rússia usou esses UAV em ataques implacáveis contra civis na Ucrânia, contra a infraestrutura civil", disse Patel.

Nesse sentido, observou que o novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, considerado um reformista dentro do estado clerical, fez campanha na esperança de melhorar as relações com os Estados Unidos e os países europeus.

"Esta ambiguidade (de posicionamento) é apenas o mais recente lembrete à comunidade internacional de que o regime iraniano carece de credibilidade", disse o responsável americano.

