petróleo EUA amplia sanções contra "frota fantasma" do Irã

Os Estados Unidos sancionaram nesta, terça-feira (3), 35 empresas e embarcações envolvidas na chamada "frota fantasma" do Irã, que vende ilegalmente petróleo iraniano a mercados estrangeiros, violando as proibições existentes.

As sanções, que incluem empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos, Panamá e Hong Kong, se somam a penalidades anteriores contra a indústria petrolífera do Irã, algumas das quais foram aprovadas em resposta aos ataques de Teerã contra Israel no início deste ano.

A exportação ilegal de petróleo do Irã ajuda a financiar seus programas nucleares, de mísseis balísticos e de drones, além de seus representantes regionais, "o que representa o risco de desestabilizar ainda mais a região", afirmou o subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, Bradley Smith, em um comunicado divulgado para anunciar as sanções.

De acordo com o funcionário, "os Estados Unidos continuam comprometidos em desmantelar a frota fantasma de navios e operadores que facilitam essas atividades", utilizando todos os recursos disponíveis.

O comunicado do Departamento do Tesouro afirma que o Irã depende de "uma extensa rede de petroleiros e empresas de gestão de navios em múltiplas jurisdições para transportar seu petróleo a clientes estrangeiros".

Isso inclui "táticas como documentação falsa, manipulação dos sistemas de rastreamento de navios e mudanças constantes nos nomes e nas bandeiras das embarcações".

