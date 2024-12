A- A+

CONFLITO EUA bombardeiam alvos do Estado Islâmico na Síria em meio a troca de poder e queda de Assad Anúncio foi feito pelo Comando Central do Exército americano

O Exército dos EUA anunciou neste domingo que lançou um ataque contra dezenas de alvos do Estado Islâmico (EI) na Síria.

A ofensiva acontece em meio à convulsão política no país, com a derrubada do ditador Bashar al-Assad por grupos rebeldes, que tomaram a capital, Damasco, e forçaram o líder da dinastia que ocupava o poder a 50 anos a fugir para a Rússia.

Os ataques visaram "mais de 75 alvos usando múltiplos recursos da Força Aérea americana, incluindo aviões B-52, F-15 e A-10", declarou o Comando Central nas redes sociais.

