EUA: comício de Donald Trump tem piada racista sobre Porto Rico

Chamado para falar antes do discurso de Donald Trump durante um ato realizado na noite deste domingo, 27, no Madison Square Garden, em Nova York, um comediante descreveu Porto Rico como uma "ilha flutuante de lixo". "Não sei se vocês sabem, mas há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano agora. Acho que é chamada Porto Rico", disse o comediante Tony Hinchcliffe, do podcast "Kill Tony".



Mais tarde, a campanha de Trump desautorizou a fala. "Esta piada não reflete as visões do presidente Trump ou da campanha", disse a conselheira sênior Danielle Alvarez em um comunicado. O comunicado não desautorizou outros comentários grosseiros e insultos proferidos por outros apoiadores de Trump contra latinos, judeus e negros, todos eleitorados-chave na eleição prevista para o dia 5 de novembro.



Amigo de infância de Trump, David Rem, referiu-se a Kamala Harris como "o anticristo" e "o diabo". O empresário Grant Cardone disse à multidão presente que Kamala "e seus cafetões manipuladores destruirão nosso país".



Os dois candidatos lutam para conquistar as comunidades porto-riquenhas na Pensilvânia e outros Estados-pêndulo. Depois das falas do comediante, a campanha de Trump tomou a decisão de se distanciar de Hinchcliffe.





Deputada republicana criticou comentários racistas

Ao jornal Washington Post, David Plouffe, conselheiro de Kamala, disse que os discursos estão criando controvérsia e prejudicarão o candidato. Outra crítica das falas veio da deputada María Elvira Salazar, congressista republicana da Flórida. Ela disse nas redes sociais que estava "enojada", e que os comentários foram racistas. Ela passou parte de sua infância em Porto Rico, segundo o Post.



O músico porto-riquenho Bad Bunny apoiou Kamala e criticou a fala de Hinchcliffe. Sem fazer alusão às falas, outras duas estrelas, Jennifer Lopez e Ricky Martin, apoiadores de Kamala, compartilharam em suas contas no Instagram ainda no domingo os planos da vice-presidente para o território.



Entre os presentes ao evento de Trump estavam ainda vários famosos como o ex-lutador profissional Hulk Hogan, o psicólogo de TV Phil McGraw e o ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson Havia ainda políticos, tais como presidente da Câmara, Mike Johnson. Um artista pintou um quadro de Trump abraçando o Empire State Building.



Invasão migratória de nosso país vai terminar

Trump subiu ao palco com duas horas de atraso. Após ser apresentado por sua mulher, Melania Trump, em uma rara aparição pública, o ex-presidente começou perguntando as mesmas questões que ele faz no início de cada comício recente: "Vocês estão melhor agora do que estavam há quatro anos?". A multidão respondeu "Não!". "Esta eleição é uma escolha entre se teremos mais quatro anos de incompetência grosseira e falha, ou se começaremos os melhores anos na história de nosso país", afirmou o candidato republicano.



Trump anunciou um novo crédito fiscal para cuidadores de idosos, adicionando uma nova proposta à sua lista de cortes fiscais destinados a conquistar pessoas mais velhas e trabalhadores de colarinho azul, que já inclui promessas de acabar com os impostos sobre benefícios da Previdência Social, gorjetas e horas extras.



Ao falar, ele se absteve de criticar a rival da forma como faz costumeiramente, de maneira ofensiva e pessoal. Ele vinha questionando nas últimas semanas suposta estabilidade mental e inteligência da candidata democrata, além de chamá-la de "preguiçosa", um estereótipo racista usado contra negros.



O crédito fiscal para cuidadores de idoso criado após Kamala falar sobre a "geração sanduíche" de adultos cuidando de pais idosos enquanto criam seus filhos ao mesmo tempo. A candidata democrata propôs financiamento federal para cobrir os custos de cuidados domiciliares para americanos mais velhos.



Trump, por sua vez, repetiu suas falas sobre política externa e imigração, pedindo a pena de morte para qualquer migrante que matar um cidadão dos EUA e dizendo que no dia em que tomar posse, "a invasão migratória de nosso país vai terminar".



Trump elogia Musk

À medida que os comentários de Trump se aproximavam de uma hora, parte da multidão começou a sair. O magnata da tecnologia Elon Musk, que falou mais cedo e apresentou Melania Trump, foi uma parte proeminente da mensagem de encerramento da campanha de Trump. O ex-presidente chamou Musk de "um gênio" e "especial".



Musk acenou com o plano recente de Trump de permitir que ele liderasse uma comissão de eficiência governamental para auditar todo o governo federal. Vários negócios de Musk, incluindo Tesla e Space X, têm grandes contratos governamentais ou contaram com subsídios dos EUA, e Musk enfrentou críticas após relatos de que ele conversou em particular com o presidente russo Vladimir Putin. "Seu dinheiro está sendo desperdiçado e o departamento de eficiência governamental vai consertar isso", disse Musk antes de tomar um lugar fora do palco ao lado de Melania Trump.



Muitos dos oradores de domingo apareceram no palco na Convenção Nacional Republicana. Desta vez, os mesmos oradores gritaram e se voltaram mais contra os democratas. Hogan, retornando ao local onde se apresentou anos atrás como lutador profissional, pareceu reprisar seu personagem, surgindo vestindo uma grande peça de roupa vermelha, laranja e amarela e agitando violentamente uma grande bandeira americana enquanto posava e dançava. Ele cuspiu no palco durante seu discurso, flexionou seus músculos repetidamente e disse que Trump "é o único homem que pode consertar este país hoje".

